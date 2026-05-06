プレミアリーグ第35節チェルシー対ノッティンガム・フォレストの一戦は1-3でフォレストの勝利に終わった。



敗れたチェルシーはリーグ6連敗。プレミアでは9位にまで後退し、ボトムハーフでのフィニッシュも現実味を帯びている。



今季のチェルシーはエンツォ・マレスカ体制でシーズンをスタートさせたが、1月に同指揮官がクラブを去り、後任にはストラスブールのリアム・ロシニアーが選ばれた。しかし、同氏も長くは続かず、わずか107日で解任となった。





現在はアシスタントコーチのカラム・マクファーレン氏が暫定監督としてチームを指揮している。チェルシーは正式な新監督の招へいに動いており、候補には元バルセロナのシャビ・エルナンデス、フラムのマルコ・シウバ、元レアル・マドリードのシャビ・アロンソらの名前が挙がっている。ただ『Sky Sports』では元アーセナルのポール・マンソン氏が出演し、今の混乱状態にあるチェルシーの監督を務めたいという人物はいるのだろうかと疑問を呈した。「次の監督人事は極めて重要だが、誰が就任するにせよ、大変な仕事になるだろう」「彼らはリーグで最も若いチームであり、選手たちは毎週のように走り負けている。リーグ戦で6連敗、所属する20人の選手全員が6年、7年、8年の長期契約を結んでいる。このままではブレントフォード、ブライトン、ボーンマス、エヴァートン、フラムよりも上位でフィニッシュするのは不可能だろう」「チェルシーのことが本当に心配だ。新監督がどんなに優秀だろうと関係ない。選手のパフォーマンスがまったく良くないんだ。最低限のプレイはしているが、どの試合でも相手に追い抜かれる。選手たちが30歳なら理解できるが、そうではない。彼らはまだキャリアのスタート地点にいるのだ」一方、ティエリ・アンリ氏はアーセナルがやったように、チェルシーは新監督にミケル・アルテタのように時間を与えるべきだと発言した。アーセナルも一時は苦しい時期を過ごしたが、今季はプレミアリーグとCLの2つのコンペティションでタイトル獲得の可能性を残している。