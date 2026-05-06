グランジ・遠山大輔と潮紗理菜がパーソナリティをつとめるTOKYO FMのラジオ番組「ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN」（毎週土曜13:00〜13:53）。5月2日（土）の放送では、JFN各局のオンエア回数、CDセールス、Apple MusicのWeekly チャートポイント、リスナーからのリクエストを集計した“全国NO.1 FMヒットチャート”TOP10（5月2日（土）付）を発表しました。

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初登場！ 4月22日に配信リリースされた楽曲で、テレビアニメ「LIAR GAME」のオープニングテーマに起用されています。ランキング圏外から再登場！ 4月3日に配信リリースされ、テレビアニメ「ONE PIECE」エルバフ編のオープニング主題歌になっているシングル曲。アイナ・ジ・エンドは現在、初のアジアツアー「AiNA THE END LIVE TOUR 2026 - PICNIC -」を開催中。次回は5月11日に台北（たいぺい）公演を控えています。初登場！ 4月27日に配信リリースされた楽曲。配信初日のオリコンデイリーストリーミングランキングでは、同曲が1位を獲得。さらに、2位に「爆裂愛してる」、3位に「好きすぎて滅！」もランクインし、トップ3を独占しました。先週9位から2ランクアップ↑ 4月13日にリリースされた5枚目のシングルが2週連続でランクイン。同シングルの各形態の収録曲を収めた『INVADER［Special Edition］』もリリースされています。先週の4位から2ランクダウン↓ 4月12日に配信リリースされたテレビアニメ「黄泉のツガイ」のオープニングテーマとして書き下ろされた楽曲が2週連続でランクイン。また、シンガーのyamaが、同曲をカバーしたバージョンのミュージックビデオも公開されています。先週と変わらず第5位。4月22日にリリースされたシングル「PULSE」のタイトル曲が4週連続でランクイン。INIは、9月より初のドームツアー「2026 INI DOME LIVE TOUR」の開催が決定しました。先週2位から2ランクダウン↓ テレビアニメ「あかね噺」のオープニング主題歌で、6月24日にリリースされる18枚目のシングルが4週連続でランクイン。また、同シングルには新曲「南谷ミュージック・シティー」が収録されることが発表されました。先週と変わらず第3位。4月10日に配信リリースされた劇場版「名探偵コナン ハイウェイの堕天使」の主題歌が、3週連続でランクイン。先週8位から6ランクアップ↑ テレビドラマ「GIFT」（TBS系）主題歌で、4月22日にCDリリースされた両A面シングル「スターダスト/エルダーフラワー」の収録曲「スターダスト」が、2週連続でランクイン。Official髭男dismは、現在ワンマンツアーを開催中。次回は、大分県・iichiko グランシアタでおこなわれます。そして、今週の第1位は……？2週連続で第1位！ 4月13日に配信リリースされたNHK連続テレビ小説「風、薫る」の主題歌が3週連続でランクイン。4月29日に公開された同曲のミュージックビデオは、公開から2日で100万回再生を突破しました。――ほかにも、番組ではゲストパートにシンガーソングライター・ふみのさんが登場！ 5月8日（金）にデジタルリリースされるサードシングル「よくあるはなし」について伺いました。

ふみのさん



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＜番組概要＞番組名：ＪＡ全農 COUNTDOWN JAPAN放送エリア：TOKYO FMをはじめとする、JFN全国38局ネット放送日時：毎週土曜 13:00〜13:53パーソナリティ：遠山大輔（グランジ）、潮紗理菜