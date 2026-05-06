子猫に穴を開けた段ボール箱をプレゼントすると、先輩ワンちゃんたちが参戦してきて…？爆笑のやりとりが多くの反響を呼ぶこととなりました。

注目の投稿は記事執筆時点で22万回再生を記録しており、「面白すぎるぅ～w」「コントみたいですね」「みんな文句なしにかわいい♡」といったコメントが寄せられています。

【動画：子猫に『穴を開けた段ボール箱』をあげたら、『先輩犬』たちが……まさかの展開】

あれ？入らない？

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』に投稿されたのは、子猫の「じゅんちゃん」に手作りおもちゃをあげた時の様子。猫さんが大好きな段ボール箱に穴を開けたシンプルなものだったそうです。

中を覗いてすぐ頭を突っ込んだものの、体が入らず文句を言ってきたというじゅんちゃん。そこで飼い主さんは箱を大型の先輩犬「はっちゃん」に託し、穴を広げてもらうことにしたのだといいます。

プンプンじゅんちゃん

期待に応えて穴をかじるはっちゃんですが、勢いの良さに破壊の危機を感じたじゅんちゃんが奪還しに向かったそう。向きが変わったことで横から入れることに気づいたそうで、箱が縦長のままじゅんちゃんは中にスッポリ。しかしそこへ、思わぬ刺客(?)が…。

なんともうひとりの先輩犬「きゅうちゃん」が、鼻で押してユサユサと揺らし始めたのだとか！当然のようにブチ切れたじゅんちゃんも穴から前足を出して反撃に出ますが、あまり効果はないご様子。さらにはっちゃんまで前足で揺らし、もう笑わずにはいられません。

微笑ましすぎる攻防

よかれと思ってなのか再びきゅうちゃんが揺らすと、抵抗した弾みでじゅんちゃんは箱ごと倒れて本来の形に。そのままふたりの攻防に突入したそうで、穴から顔や前足をぴょこぴょこと出すじゅんちゃんは愛らしさ満点。なんだかんだ楽しそうなふたりの姿に笑みがこぼれてしまいます。

その後、箱からダッシュで飛び出していったというじゅんちゃんは、はっちゃんのもとでくつろぎタイム。大好きなお兄ちゃんたちに代わる代わる相手をしてもらうのでした。

投稿には「もー！！なんて可愛いのー！！」「じゅんちゃんピンチw笑いをありがとう」「段ボール箱一つでここまでわちゃわちゃしてくれるとかww」「わ～揺らされてますね～(笑)」「揺らすとじゅんちゃんが喜ぶと思ったのかも」「最高のトリオですね」といったコメントが寄せられました。

YouTubeチャンネル『犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ』では、じゅんちゃんたちの日常の様子が投稿されています。後輩もできてお兄ちゃんとなったじゅんちゃんの可愛い姿も、たくさん観ることができますよ。

写真・動画提供:YouTubeチャンネル「犬と猫の親バカ日記 ハスキー&トイプー&スコティッシュ」さま

執筆∶くるみ

編集∶ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。