＝LOVEメンバー「こどもの日」幼少期ショット多数公開「小さい頃から完成されてる」「天使みたい」の声

＝LOVEメンバー「こどもの日」幼少期ショット多数公開「小さい頃から完成されてる」「天使みたい」の声