＝LOVEメンバー「こどもの日」幼少期ショット多数公開「小さい頃から完成されてる」「天使みたい」の声
【モデルプレス＝2026/05/06】指原莉乃プロデュースのアイドルグループ＝LOVE（イコールラブ）の諸橋沙夏が5月5日、自身のX（旧Twitter）を更新。幼少期ショットを公開し、反響を呼んでいる。
【写真】29歳イコラブメンバー「リアルプリンセス」ドレス姿の幼少期ショット
諸橋は「こどもの日」とつづり、赤ちゃんや哺乳瓶の絵文字を添えて幼少期ショットを複数投稿。写真では、リボンを付けた幼少期の諸橋がカメラを見つめる姿や、白いドレス姿で笑顔を見せる様子、ブランコで遊んでいる愛らしい姿などを掲載している。
この投稿には「小さい頃から完成されてる」「面影ある」「ずっと可愛い」「リアルプリンセス」「癒やされた」「笑顔が愛らしい」「天使みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】29歳イコラブメンバー「リアルプリンセス」ドレス姿の幼少期ショット
◆諸橋沙夏、幼少期ショット公開
諸橋は「こどもの日」とつづり、赤ちゃんや哺乳瓶の絵文字を添えて幼少期ショットを複数投稿。写真では、リボンを付けた幼少期の諸橋がカメラを見つめる姿や、白いドレス姿で笑顔を見せる様子、ブランコで遊んでいる愛らしい姿などを掲載している。
◆諸橋沙夏の投稿に反響
この投稿には「小さい頃から完成されてる」「面影ある」「ずっと可愛い」「リアルプリンセス」「癒やされた」「笑顔が愛らしい」「天使みたい」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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