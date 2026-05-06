ザ・ローリング・ストーンズ最新アルバム『フォーリン・タングス』発売決定！アルバムから2曲を先行公開

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ザ・ローリング・ストーンズの最新スタジオアルバム『フォーリン・タングス』が7月10日に発売が決定。デジタルアルバムのプレオーダーと、トレイラー映像の公開に合わせてアルバムから2曲「イン・ザ・スターズ」「ラフ・アンド・ツイステッド」が先行公開された。

■期待感が高まる『フォーリン・タングス』のサウンドや方向性

全14曲が収録される本作『フォーリン・タングス』は、世界中のチャートで首位を獲得し、グラミー賞受賞を果たした前作『ハックニー・ダイアモンズ』から約3年ぶりのリリースとなるアルバム。

「イン・ザ・スターズ」は5月15日にフィジカル盤としても発売。また、ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ロニー・ウッドは、現地時間5月5日に米ニューヨーク州ブルックリンにて開催されたメディア向けの発売イベントに出席した。

今回の発表に先立ち、新作への期待感を高めてきた彼ら。その一環として、ザ・コックローチズ名義で楽曲「ラフ・アンド・ツイステッド」を、ホワイトレーベルの限定アナログ盤としてリリース。リリースされた作品はファンやコレクターの間で話題になり、すでに『フォーリン・タングス』のサウンドや方向性に対する憶測と期待を喚起しており、アルバムの持つ荒削りで探究的なエネルギーを先取りして伝えている。

■アルバムには、2021年に逝去したチャーリー・ワッツによる生前最後期の録音も収録

非常に創造性に富んだ時期にレコーディングされた『フォーリン・タングス』は、ロンドン西部のメトロポリス・スタジオにてわずか1ヵ月足らずで完成。ミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ロニー・ウッドは、『ハックニー・ダイアモンズ』も手がけたグラミー賞受賞プロデューサー、アンドリュー・ワットと再びタッグを組んでいる。その結果生まれた本作は、バンドならではの揺るぎないサウンドをしっかりと捉えつつ、あらたな音楽的、歌詞的領域へと踏み込んだダイナミックで先進的な作品に仕上がっており、彼らの比類なきレガシーをさらに確固たるものにしている。

アルバムにはミック・ジャガー、キース・リチャーズ、ロニー・ウッドに加え、ダリル・ジョーンズ、マット・クリフォード、スティーヴ・ジョーダンといった主要なメンバーが参加。さらに2021年に逝去したチャーリー・ワッツによる生前最後期の録音も収録されている。加えて、スティーヴ・ウィンウッド、ポール・マッカートニー、ザ・キュアーのロバート・スミス、レッド・ホット・チリ・ペッパーズのチャド・スミスといった豪華ゲスト陣も参加。

アルバム・ジャケットの印象的なアートワークは、米国の著名なアーティストであるナサニエル・メアリー・クインによる絵画作品。クインは「ザ・ローリング・ストーンズのアルバム・カバーを手がけることは芸術家として大きな名誉であり、文化史における最も持続的な存在のひとつとの対話でもあった」と話している。

『フォーリン・タングス』は、CD、デラックス・セット、複数仕様のアナログ盤（通常盤および限定カラー・ヴァイナル）、各種限定エディション、特別ボックス・セットなど、多様なフォーマットで発売予定。さらに、シングル「イン・ザ・スターズ」もCDおよびアナログで発売。日本でのフィジカル（CD、LP）については日本時間5月7日15時以降に形態や詳細などの詳細が発表となり、予約開始となる予定だ。

■メンバーコメント