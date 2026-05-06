女優キャメロン・ディアス（53）とベンジー・マッデン（47）夫妻が4日、インスタグラムを通じて第3子が誕生したことを発表した。



【写真】第3子「ノータス」の誕生を報告「麦わらの一味」の海賊旗や「祝」の文字も

2015年に結婚したキャメロンとベンジーは、ニコール・リッチーと双子の兄ジョエル・マッデンの紹介で出会ったことで知られる。今回誕生したのは次男で、名前はノータス・マッデン。発表はベンジーの投稿によるものだった。



ベンジーは、「キャメロンと僕は、第3子となるノータス・マッデンの誕生を、幸せと興奮、そして大きな祝福の気持ちとともにお知らせします」とコメントし、「この世界へようこそ、息子!!」と続けた。さらに、「家族との生活が大好き。子どもたちは健康で幸せ、感謝でいっぱい！最高に楽しいよ」ともつづり、「愛を込めて、マッデン・ファミリーより」と締めくくっている。



投稿に添えられたのは「麦わらの一味」の海賊旗がたなびくカード風の海賊船のイメージ画像。ゴーイング・メリー号やサウザンド・サニー号とは違う船で「ドン!!」という効果音のフキダシや「祝」の表記もみられる。カードには「ノータス」の名前が「船乗り、航海士、旅人」を意味すること、更に「未知を恐れず旅に出る者」という説明も添えられていた。



キャメロンはコメント欄で、星とハートの絵文字を投稿し、静かに喜びを表現している。



2人にはすでに長女ラディックスちゃん（6）と長男カーディナル君（2）がおり、これまでも子どもたちを公の場から遠ざける姿勢を貫いてきた。過去には、最初の2人が代理出産による誕生であることも明かしている。



（BANG Media International／よろず～ニュース）