子供向け映画の続編に向けて出演者候補に挙がっているキャメロン・ディアス

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　女優キャメロン・ディアス（53）とベンジー・マッデン（47）夫妻が4日、インスタグラムを通じて第3子が誕生したことを発表した。

【写真】第3子「ノータス」の誕生を報告「麦わらの一味」の海賊旗や「祝」の文字も

　2015年に結婚したキャメロンとベンジーは、ニコール・リッチーと双子の兄ジョエル・マッデンの紹介で出会ったことで知られる。今回誕生したのは次男で、名前はノータス・マッデン。発表はベンジーの投稿によるものだった。

　ベンジーは、「キャメロンと僕は、第3子となるノータス・マッデンの誕生を、幸せと興奮、そして大きな祝福の気持ちとともにお知らせします」とコメントし、「この世界へようこそ、息子!!」と続けた。さらに、「家族との生活が大好き。子どもたちは健康で幸せ、感謝でいっぱい！最高に楽しいよ」ともつづり、「愛を込めて、マッデン・ファミリーより」と締めくくっている。

　投稿に添えられたのは「麦わらの一味」の海賊旗がたなびくカード風の海賊船のイメージ画像。ゴーイング・メリー号やサウザンド・サニー号とは違う船で「ドン!!」という効果音のフキダシや「祝」の表記もみられる。カードには「ノータス」の名前が「船乗り、航海士、旅人」を意味すること、更に「未知を恐れず旅に出る者」という説明も添えられていた。

　キャメロンはコメント欄で、星とハートの絵文字を投稿し、静かに喜びを表現している。

　2人にはすでに長女ラディックスちゃん（6）と長男カーディナル君（2）がおり、これまでも子どもたちを公の場から遠ざける姿勢を貫いてきた。過去には、最初の2人が代理出産による誕生であることも明かしている。

（BANG Media International／よろず～ニュース）