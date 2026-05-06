札幌vs長野 スタメン発表
[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](プレド)
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 16 長谷川竜也
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 31 堀米悠斗
FW 23 大森真吾
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 39 川原颯斗
DF 55 梅津龍之介
MF 14 田中克幸
MF 35 原康介
FW 19 ティラパット
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
FW 22 キングロード・サフォ
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
DF 26 中田舜貴
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
FW 28 藤川虎太朗
FW 51 清水蒼太朗
控え
GK 31 牧野虎太郎
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 30 野嶋圭人
FW 9 大崎舜
FW 20 加納大
監督
小林伸二
※14:00開始
主審:酒井達矢
<出場メンバー>
[北海道コンサドーレ札幌]
先発
GK 24 田川知樹
DF 2 高尾瑠
DF 3 パク・ミンギュ
DF 15 家泉怜依
DF 47 西野奨太
MF 16 長谷川竜也
MF 18 木戸柊摩
MF 27 荒野拓馬
MF 30 田中宏武
MF 31 堀米悠斗
FW 23 大森真吾
控え
GK 1 菅野孝憲
DF 39 川原颯斗
DF 55 梅津龍之介
MF 35 原康介
FW 19 ティラパット
FW 20 アマドゥ・バカヨコ
FW 22 キングロード・サフォ
FW 71 白井陽斗
監督
川井健太
[AC長野パルセイロ]
先発
GK 21 中野小次郎
DF 4 行徳瑛
DF 7 大野佑哉
DF 16 石井光輝
DF 26 中田舜貴
MF 5 長谷川雄志
MF 10 山中麗央
MF 15 樋口叶
MF 22 吉田桂介
FW 28 藤川虎太朗
FW 51 清水蒼太朗
控え
GK 31 牧野虎太郎
DF 2 酒井崇一
DF 13 附木雄也
DF 24 渡邉禅
MF 17 忽那喬司
MF 19 伊藤恵亮
MF 30 野嶋圭人
FW 9 大崎舜
FW 20 加納大
監督
小林伸二