[5.6 J2・J3百年構想リーグ EAST-B第15節](プレド)

※14:00開始

主審:酒井達矢

<出場メンバー>

[北海道コンサドーレ札幌]

先発

GK 24 田川知樹

DF 2 高尾瑠

DF 3 パク・ミンギュ

DF 15 家泉怜依

DF 47 西野奨太

MF 16 長谷川竜也

MF 18 木戸柊摩

MF 27 荒野拓馬

MF 30 田中宏武

MF 31 堀米悠斗

FW 23 大森真吾

控え

GK 1 菅野孝憲

DF 39 川原颯斗

DF 55 梅津龍之介

MF 14 田中克幸

MF 35 原康介

FW 19 ティラパット

FW 20 アマドゥ・バカヨコ

FW 22 キングロード・サフォ

FW 71 白井陽斗

監督

川井健太

[AC長野パルセイロ]

先発

GK 21 中野小次郎

DF 4 行徳瑛

DF 7 大野佑哉

DF 16 石井光輝

DF 26 中田舜貴

MF 5 長谷川雄志

MF 10 山中麗央

MF 15 樋口叶

MF 22 吉田桂介

FW 28 藤川虎太朗

FW 51 清水蒼太朗

控え

GK 31 牧野虎太郎

DF 2 酒井崇一

DF 13 附木雄也

DF 24 渡邉禅

MF 17 忽那喬司

MF 19 伊藤恵亮

MF 30 野嶋圭人

FW 9 大崎舜

FW 20 加納大

監督

小林伸二