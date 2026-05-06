3児の母・小倉優子、せいろ蒸し料理多数公開に反響「使いこなしてて尊敬」「健康的で栄養も完璧」
【モデルプレス＝2026/05/06】タレントの小倉優子が5月5日、自身のInstagramを更新。せいろを使った料理を公開した。
【写真】42歳3児のママタレ「贅沢で美味しそう」缶詰活用したヘルシーせいろ料理
小倉は「せいろを買ってから、焼売と蒸しパンをよく作っています」とつづり、せいろの中に並んだ焼売の写真などを投稿。ホタテの貝柱水煮缶を使用したという焼売や、さつまいもの甘露煮を入れた蒸しパンを披露した。
この投稿に、ファンからは「せいろを使いこなしてて尊敬」「贅沢で美味しそう」「手作り蒸しパンいい匂いしてきそう」「愛情いっぱい」「健康的で栄養も完璧」「絶対美味しい」などという反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】42歳3児のママタレ「贅沢で美味しそう」缶詰活用したヘルシーせいろ料理
◆小倉優子、せいろ蒸し料理を公開
小倉は「せいろを買ってから、焼売と蒸しパンをよく作っています」とつづり、せいろの中に並んだ焼売の写真などを投稿。ホタテの貝柱水煮缶を使用したという焼売や、さつまいもの甘露煮を入れた蒸しパンを披露した。
◆小倉優子の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「せいろを使いこなしてて尊敬」「贅沢で美味しそう」「手作り蒸しパンいい匂いしてきそう」「愛情いっぱい」「健康的で栄養も完璧」「絶対美味しい」などという反響が寄せられている。
小倉は、2012年6月に長男、2016年11月に次男、2020年7月に三男を出産している。（modelpress編集部）
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