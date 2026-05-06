6日はゴールデンウイーク最終日。連休を行楽地や海外などで過ごした人たちによるUターンラッシュが続いています。

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ゴールデンウイーク最終日の6日、成田空港では海外から帰国した人などで混雑しています。

香港から帰国

「ご飯がおいしくて色々なお店でご飯を食べたのが思い出」

フィジーから帰国

「何が楽しかった？」

フィジーから帰国

「プール」

フィジーから帰国

「（明日から）心機新たに頑張っていこうと思います」

マレーシアから帰国

「（休みが明けても）しばらくは引きずりそう。ちょっとまだ考えたくない」

各空港は6日、Uターンラッシュのピークをむかえる見通しで、成田空港では5万3300人、羽田空港では3万9500人が入国する見込みだということです。

一方、高速道路の上りでも渋滞となる見通しです。

日本道路交通情報センターなどによりますと、午後には東北道、関越道、東名高速道路などの上り線で最大20キロの渋滞が予想されています、

またJR東海によりますと、東海道・山陽新幹線「のぞみ」はゴールデンウイーク期間中、全席指定席のみの運行ですが、6日はほぼ満席となっています。