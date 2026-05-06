【Copilot for Gaming：開発停止】 5月6日 発表

　マイクロソフトは5月6日、ゲーマー向けのAIアシスタント「Copilot for Gaming」の開発停止を発表した。

　これはXbox部門のCEOであるアシャ・シャルマ氏のSNSにて公表されたもの。2025年3月に発表された「Copilot for Gaming」は、ゲーマーをサポートするAIアシスタントで、プレーヤー好みのゲームの検索、コーチングを通じたプレーヤーのスキル向上などが予定されていた。

　だが、コミュニティとの繋がりを深め、プレーヤーと開発者の両方にとっての摩耗を解消するためとして「Xboxチームの目指す方向に合わない機能」を段階的に廃止すると発表。この一環で、Xboxコンソールで実装予定となっていた「Copilot for Gaming」の開発を停止し、Xboxモバイルアプリの「Copilot for Gaming」を縮小すると明かした。

　加えて、Jared Palmer氏がXbox部門のVP及びエンジニアリング・技術アドバイザーに昇進したことも発表している。

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