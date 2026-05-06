【Copilot for Gaming：開発停止】 5月6日 発表

マイクロソフトは5月6日、ゲーマー向けのAIアシスタント「Copilot for Gaming」の開発停止を発表した。

これはXbox部門のCEOであるアシャ・シャルマ氏のSNSにて公表されたもの。2025年3月に発表された「Copilot for Gaming」は、ゲーマーをサポートするAIアシスタントで、プレーヤー好みのゲームの検索、コーチングを通じたプレーヤーのスキル向上などが予定されていた。

だが、コミュニティとの繋がりを深め、プレーヤーと開発者の両方にとっての摩耗を解消するためとして「Xboxチームの目指す方向に合わない機能」を段階的に廃止すると発表。この一環で、Xboxコンソールで実装予定となっていた「Copilot for Gaming」の開発を停止し、Xboxモバイルアプリの「Copilot for Gaming」を縮小すると明かした。

加えて、Jared Palmer氏がXbox部門のVP及びエンジニアリング・技術アドバイザーに昇進したことも発表している。

Xbox needs to move faster, deepen our connection with the community, and address friction for both players and developers.

Today, we promoted leaders who helped build Xbox, while also bringing in new voices to help push us forward. This balance is important as we get the business… - Asha (@asha_shar) May 5, 2026

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