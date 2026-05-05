婚活中の32歳現役アナウンサーが、デート相手のイケメン会社員から転勤事情を明かされ、「ついてきてほしい？」と率直に尋ねる場面があった。

【映像】現役アナ「ついてきてほしい？」

5月5日、ABEMA『時計じかけのマリッジ』の第2話が公開された。同番組は、婚活初心者の美女3人が30日後に行われる結婚式までのタイムリミットの中で、平均年収2000万円超えの“ハイスぺ男性”30人の中から結婚相手を見つけなければならない婚活プログラムを追う、婚活リアリティショー。挑むのは、人気婚活番組への出演経験を持つ経営者のあやか（中野綾香・34）、現役アナウンサーのゆか（西澤由夏・32）、モデルのなつえ（徳本夏恵・27）だ。

今回、ゆかが新たなデート相手として指名したS・リョウ（大手勤務の会社員兼モデル・年収700万円）とのデートの様子が公開された。ゆかは男性のプロフィールや婚活アドバイザーの意見が記された「マリッジメモ」を受け取る。そこには「大手企業なだけに、3〜5年の頻度で転勤があることをどう受け取るか」という懸念点が記されていた。

リョウが「今の会社だと確かに転勤はありますね」と認めると、ゆかは「私、遠距離をしたことがないんですよ。会社が東京にあるので、相手によっては週末婚とかなのかなとかは考えてました」と自身の状況を説明する。

しかし、リョウが「でも一緒に居たい」と伝えると、ゆかは「それって例えば、転勤に家族もついてきてほしい？」と率直に質問。リョウが「できればついてきてほしい」と本音を明かすと、スタジオからは「好きって、それを乗り越えられるかどうか」と、現実的な問題に共感の声が上がっていた。

同プログラムに参加する女性陣3人は、限られた情報を頼りに、会ってみたい男性1人を選択。その男性とのデートを経て、翌日以降も関係を深めたければ“同棲”、別の男性を選ぶ場合は“婚約破棄”を選択し、30日後の結婚式に向けて究極の選択を毎日繰り返していく。婚活の舞台となるのは、都会の絶景を望むペントハウス。3人それぞれの専用クローゼットや、専属ヘアメイクも用意され、高級感あふれる特別な空間で婚活だけに徹底的に向き合っていく。（ABEMA『時計じかけのマリッジ』より）