HYBEオーディション、最終審査に進む2人決定 脱落者にLE SSERAFIM・SAKURAがエール
HYBE × Geffen Recordsによるスカウトプロジェクト『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』（毎週火曜 後8：00）の#11が、きょう5日にABEMAで配信された。最終審査に進む2人が発表された。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
#11では、中間審査の結果が発表され、最終審査に進む2人が決定。ファイナリストの座をつかみ取ったのは、圧倒的な実力を持つAYANAと、未経験から驚異的な成長を見せる16歳のSAKURAだった。
惜ここで脱落となったAOIとRINKAは涙ながらにオーディションへの感謝の言葉を語り、互いの未来を誓い合い、帰国の途についた。そんなAOIとRINKAにSAKURA（LE SSERAFIM）は「縁ってあると思うので、どこで花が咲くかはわからないので。諦めずに、もうこれからの人生も、いろんな縁を探していってほしいなって思いますね」とエールを送った。
一方、最終審査への切符を勝ち取ったAYANAとSAKURAは気合のハグを交わし、1対1の手強いライバルとして、たった1つのデビューの座を懸けた最終決戦へ挑むことになった。
最終審査までの10日間、2人はついにデビュー組の3人（EMILY、LEXIE、SAMARA）と合流し、合同レッスンを開始。最終審査で200人の観客の前でパフォーマンスする課題曲が決定した。AYANAが「WE RIDE」、SAKURAが「PARTY b4 the PARTY」を披露することに。スタジオの指原莉乃は「3人と混ざってみないとわからない」、ヒコロヒーが「いよいよ、あの3人と一緒に合わせてどうなるか」と緊張感を持って見守り、SAKURA（LE SSERAFIM）も「どうなるんだ…」と固唾を呑む中、2人を待っていたのはこれまでにない高い壁だった。
本家の圧倒的なオーラを目の当たりにしたAYANAは「自分を保ちつつみんなになじむ」という相反する課題に直面。ニッキーコーチからも「自分のことに集中しすぎて周りと合わせる意識がない」と指摘されてしまう。一方、SAKURAはフル尺での高難度な振り付けやボーカルの熱量不足に苦戦。ニッキーコーチから「あなただけを見てると、このグループに合ってないって感じる」という残酷な評価を下されてしまう。
「チームに馴染むこと」と「個性を出すこと」の間で深く思い悩み、極限状態に追い込まれたAYANA。これまで「合格したから笑っていい」と自身の感情に条件をつけ、常に感情をコントロールし続けてきたAYANAだったが、デビュー組の3人を前に突如、張り詰めていた糸が切れたように涙をあふれさせる。弱さを打ち明けたAYANAに対し、EMILYたちは「私たちも全く同じ立場だったから痛いほど気持ちがわかる」「あの一面を見たことで、どれほどデビューを望んでいるか理解できた」と温かく寄り添い、4人の心の距離は一気に縮まった。
一方、咲来（SAKURA）も、1分間のブリッジなど過酷な特訓に耐え抜き、ついに殻を破る。体力も限界を迎える中、「限界超えるぞ」と気持ちだけで体を引っ張り上げた鬼気迫るパフォーマンスを披露。その別人のような姿に、ダンスコーチ・ニッキーも「こんなに成長したなんてヤバすぎる」と驚がくする。さらに、世界的振付師のプレスリー・タッカーは「最初の方、大変だったのをふと思い出してしまった。日々の変化を見ていたから心の奥深くにグッと来た」と涙を流し、厳しく指導してきたダンスコーチ・マーサも「まだまだいけるという確信になった」と絶賛した。
合宿最終日には、AYANAからマーサコーチへ感謝の手紙が渡され、およそ2ヶ月に及んだアメリカでの過酷なトレーニング期間が終了となった。次週12日には、約1年間に及んだワールドスカウトプロジェクトが完結し、合格者が決定。果たして、約1万4000人の候補者のうち、”たった1人のアーティスト“に選ばれるのはどちらなのか。
【写真】ファイナルで戦うことになった4人
『WORLD SCOUT: THE FINAL PIECE』は、KATSEYEを誕生させたHYBEとGeffen Recordsがプロデュースするグローバルスカウトプロジェクト。グローバルアーティスト・BTSを擁するHYBEが、世界有数の音楽会社Universal Music Group傘下のGeffen Recordsと連携し、『The Debut: Dream Academy』の参加者であるEMILY、LEXIE、SAMARAに続く、新しいグローバルガールグループの最後のメンバーを日本で発掘し、グローバルデビューを目指す。
惜ここで脱落となったAOIとRINKAは涙ながらにオーディションへの感謝の言葉を語り、互いの未来を誓い合い、帰国の途についた。そんなAOIとRINKAにSAKURA（LE SSERAFIM）は「縁ってあると思うので、どこで花が咲くかはわからないので。諦めずに、もうこれからの人生も、いろんな縁を探していってほしいなって思いますね」とエールを送った。
一方、最終審査への切符を勝ち取ったAYANAとSAKURAは気合のハグを交わし、1対1の手強いライバルとして、たった1つのデビューの座を懸けた最終決戦へ挑むことになった。
最終審査までの10日間、2人はついにデビュー組の3人（EMILY、LEXIE、SAMARA）と合流し、合同レッスンを開始。最終審査で200人の観客の前でパフォーマンスする課題曲が決定した。AYANAが「WE RIDE」、SAKURAが「PARTY b4 the PARTY」を披露することに。スタジオの指原莉乃は「3人と混ざってみないとわからない」、ヒコロヒーが「いよいよ、あの3人と一緒に合わせてどうなるか」と緊張感を持って見守り、SAKURA（LE SSERAFIM）も「どうなるんだ…」と固唾を呑む中、2人を待っていたのはこれまでにない高い壁だった。
本家の圧倒的なオーラを目の当たりにしたAYANAは「自分を保ちつつみんなになじむ」という相反する課題に直面。ニッキーコーチからも「自分のことに集中しすぎて周りと合わせる意識がない」と指摘されてしまう。一方、SAKURAはフル尺での高難度な振り付けやボーカルの熱量不足に苦戦。ニッキーコーチから「あなただけを見てると、このグループに合ってないって感じる」という残酷な評価を下されてしまう。
「チームに馴染むこと」と「個性を出すこと」の間で深く思い悩み、極限状態に追い込まれたAYANA。これまで「合格したから笑っていい」と自身の感情に条件をつけ、常に感情をコントロールし続けてきたAYANAだったが、デビュー組の3人を前に突如、張り詰めていた糸が切れたように涙をあふれさせる。弱さを打ち明けたAYANAに対し、EMILYたちは「私たちも全く同じ立場だったから痛いほど気持ちがわかる」「あの一面を見たことで、どれほどデビューを望んでいるか理解できた」と温かく寄り添い、4人の心の距離は一気に縮まった。
一方、咲来（SAKURA）も、1分間のブリッジなど過酷な特訓に耐え抜き、ついに殻を破る。体力も限界を迎える中、「限界超えるぞ」と気持ちだけで体を引っ張り上げた鬼気迫るパフォーマンスを披露。その別人のような姿に、ダンスコーチ・ニッキーも「こんなに成長したなんてヤバすぎる」と驚がくする。さらに、世界的振付師のプレスリー・タッカーは「最初の方、大変だったのをふと思い出してしまった。日々の変化を見ていたから心の奥深くにグッと来た」と涙を流し、厳しく指導してきたダンスコーチ・マーサも「まだまだいけるという確信になった」と絶賛した。
合宿最終日には、AYANAからマーサコーチへ感謝の手紙が渡され、およそ2ヶ月に及んだアメリカでの過酷なトレーニング期間が終了となった。次週12日には、約1年間に及んだワールドスカウトプロジェクトが完結し、合格者が決定。果たして、約1万4000人の候補者のうち、”たった1人のアーティスト“に選ばれるのはどちらなのか。