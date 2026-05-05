新型主力戦車つに納入される

ノルウェー軍は2026年4月30日、新型主力戦車であるレオパルト2A8が陸軍に納入されたと発表しました。

【画像】砲塔に色々ついてる…これが最新型のレオパルト2です

KNDSから納入された最初の車両は2両で、陸軍兵器学校における教官訓練に使用される予定です。最終的にノルウェー軍は54両のレオパルト2A8を受領し、ブリガーデ・ノルド（北部旅団）に配備する計画です。

レオパルト2A8はレオパルト2シリーズの最新型で、全長11.17m、車体長8.05m、全幅3.8m、全高3.13m（砲塔上面まで2.72m）、重量69.5t。主砲には55口径120mm滑腔砲を搭載し、乗員は4名（操縦手、砲手、装填手、車長）です。出力1500馬力のディーゼルエンジンにより、最高速度は60km/h、航続距離は400kmとされています。

外観上の大きな変更点は砲塔上面で、地雷防護用モジュールの追加やアクティブ防護システム（APS）の搭載が行われています。

また、車体（シャシー）の強化に加え、エアコンや補助発電機の搭載も実施されています。さらに、最新の火器管制システム（FCS）や、レーザー測遠器を内蔵した車長用全周監視装置への更新も行われています。

引き渡し式典に出席したトーレ・O・サンドヴィク国防相は、「この新型戦車により、陸軍は近代的な旅団能力の発展においてNATOの最前線に立つことになる」と述べました。

なお、ノルウェーはレオパルト2A8の初期受領国グループのひとつであり、ドイツに次いで、同戦車を早期に受領する国の一つとなっています。