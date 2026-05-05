デビューシングル「ただ美しい呪い」がTVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』のエンディングテーマに起用されているNakamura Hak。未発表曲「光り」が3曲目のエンディングテーマに決まっていることが発表され、あわせて原作者の白浜鴎による描き下ろしイラストが公開された。

参考：TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』EDで話題 Nakamura Hak「ただ美しい呪い」MV公開

『とんがり帽子のアトリエ』は、講談社『モーニング・ツー』で連載中の白浜による人気コミックをアニメ化した魔法ファンタジー。アニメーション制作は、『ゾン100～ゾンビになるまでにしたい100のこと～』や『サマータイムレンダ』などのBUG FILMSが担当している。

TVアニメ『とんがり帽子のアトリエ』第3話と第5話では、5月6日0時よりデジタル配信がスタートする「夜に浮かぶ」が2曲目のエンディングテーマとしてオンエアされたNakamura Hak。1クールで同アーティストの楽曲が3曲も使われるという異例の事態に。

あわせて公開されたイラストは、『とんがり帽子のアトリエ』原作者の白浜が、3曲のエンディングテーマを聞いて描き下ろしたもの。3曲それぞれが持つ世界観をモチーフに、異なる印象を放つ主人公ココの姿が3体描かれたモノクローム作品となっている。

中央には、「ただ美しい呪い」で歌われる業を写実したかのように真っ白な空間に真っ黒な何かを落としながらも鋭く先を見据えるココが、左側には、「夜に浮かぶ」をモチーフに、透明なココ（あるいはその幻）空を舞う姿が、右側では、絶望の寸前で何とか希望＝3曲目のタイトルでもある「光り」を描こうとするココの様子がメタ的に描かれている。

このイラストは、6月10日にリリースされる1st CDシングル『ただ美しい呪い』のジャケットにも使用される。CDシングルは、フル尺3曲に加え、それぞれのアニメバージョンも収録した計6トラック入り。

Nakamura Hakの音源はすべて、歌と1本のアコースティックギターの一発録りで収録されているため、録音後、修正・加工・編集などが一切行えない。そのため、89秒のアニメバージョン音源も、フル尺の音源から切り出されたものではなく、新たに演奏し直した完全なる別作品となる。

（文＝リアルサウンド編集部）