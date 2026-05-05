中田英寿氏がアジア杯組み合わせ抽選会に出席へ!! サウジ10番らと抽選アシスタント担当
アジアサッカー連盟(AFC)は5日、今月9日に行われるアジアカップの組み合わせ抽選会に元日本代表MFの中田英寿氏が抽選アシスタントとして出席すると発表した。現役サウジアラビア代表で10番を背負うFWサレム・アルドサリらとともに大役を担う。
中田氏は1997年、98年に2年連続でアジア年間最優秀選手に輝いたMF。当時史上初だった複数回受賞という偉業を成し遂げ、のちにカタール代表FWアクラム・アフィフとアルドサリが2度の受賞で続いたが、2年連続は他に誰も成し遂げたことのない金字塔となっている。
中田氏はW杯フランス大会、日韓大会、ドイツ大会の3大会に出場した日本サッカー界屈指のレジェンドだが、ドイツ大会限りで現役引退して以降はサッカー界から離れた時期も長かった。近年はFIFA(国際サッカー連盟)関連のイベントにしばしば出席していたが、AFC関連のイベント出席は貴重な機会となる。
アジア杯組み合わせ抽選会は9日、サウジアラビア・リヤドの世界遺産アルトゥライフ地区にあるサルワパレスで現地時間午後9時(日本時間10日午前3時)から行われる。
中田氏は1997年、98年に2年連続でアジア年間最優秀選手に輝いたMF。当時史上初だった複数回受賞という偉業を成し遂げ、のちにカタール代表FWアクラム・アフィフとアルドサリが2度の受賞で続いたが、2年連続は他に誰も成し遂げたことのない金字塔となっている。
アジア杯組み合わせ抽選会は9日、サウジアラビア・リヤドの世界遺産アルトゥライフ地区にあるサルワパレスで現地時間午後9時(日本時間10日午前3時)から行われる。