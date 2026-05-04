「肌寒い日」に“この1枚”！【しまむら】デザインも可愛い♡「高見えカーデ」

寒暖差が激しい今の時季、ワードローブに備えておきたいのがサッと羽織れるカーディガン。気温差対策をしながらオシャレ欲も満たすなら、今回紹介する【しまむら】のアイテムが狙い目です。ペプラムシルエットや透かし柄を採用した、高見えするデザインが魅力。しまパトで出会えたら即ゲット推奨です。

コーデを華やかに彩るペプラムカーデ

【しまむら】「ハイショクエリペプラムCD」\1,969（税込）

切り替えからふわりと広がるペプラムシルエットが目を引くカーディガン。襟や袖口、裾の配色がコーデに新鮮さを添えてくれます。キラリと上品に輝くボタンも高見えをサポート。襟付きできちんと感があり、大人の装いにもなじみそう。きれいめにもカジュアルにも着まわしやすく、さまざまな着こなしを楽しめます。

軽やかに羽織れる透かし柄カーデ

【しまむら】「2セット ハリヌキキャミカーデ」\1,639（税込）

ハート柄の透かし模様が高見えする、カーディガンとキャミソールのセットアイテム。ネックラインの黒の配色が上品に効いてくれます。軽やかに着られそうな透け感もポイント。スカート合わせできれいめにも、ジーンズやスウェットパンツを合わせてカジュアルに着こなすのも◎

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※こちらの記事では@shimapato2525様のInstagram投稿をご紹介しております。

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writer：マエダ エミカ

アパレル販売員を経験後に、フリーライターに転身。ファッション・美容分野の記事執筆を得意とする。美容のマーケターとしても活動するキャリアから、リサーチに基づくトレンド情報をベースに記事執筆を行う。