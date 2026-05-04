5月4日、名古屋競馬場で行われた交流G2・名古屋グランプリ（ダ2100m）は、JRAの1番人気、アウトレンジがゴール前の大激戦を制した。2着には兵庫のオディロンが入り、前走の交流重賞に続いて、今回もJRA勢と互角な走りを見せた。

名古屋グランプリ、勝利ジョッキーコメント

1着 アウトレンジ

松山弘平騎手

「本当にしぶとくて、最後はいい根性を見せてくれて馬が強かったなと思います。昨年は帝王賞、東京大賞典と惜しいレースが続いていましたが、今年はなんとかまず一つ目を勝つことができて良かったです。オーナー、関係者の方々がいつも乗せてくださって、一緒に頑張れて嬉しいです。道中はスタートも良かったですし、ペースも良く感じました。ずっと余裕があったので、自分の動きたいタイミングで動けました。最後は凌いでくれて着差以上の強さでした。枠も少頭数の外枠で良かったですし、イメージ通り競馬ができました。馬の状態もよく、すごく元気よくここへ向かえました。最後はよく凌いでくれたと思います。久しぶりの勝利で嬉しく思いました。スタートもいいですし、長く脚を使える部分も持っていて、まだ成長すると思います。走りやすい競馬場で、今日は何より馬が強かったので感謝したいです。今日はお越しいただいてありがとうございます。また応援よろしくお願いします」

レース結果、詳細は下記のとおり。

5月4日、名古屋競馬場で行われた11R・名古屋グランプリ（Jpn2・4歳上・ダ2100m）は、松山弘平騎乗の1番人気、アウトレンジ（牡6・栗東・大久保龍志）が勝利した。クビ差の2着に5番人気のオディロン（牡7・兵庫・森澤友貴）、3着に4番人気のハグ（牡4・栗東・藤岡健一）が入った。勝ちタイムは2:15.7（重）。

2番人気で川田将雅騎乗、カズタンジャー（牡5・栗東・新谷功一）は、5着敗退。

名古屋グランプリ・アウトレンジと松山弘平騎手（提供：愛知県競馬組合）

単勝1.9倍、松山弘平騎乗の1番人気、アウトレンジがゴール前の大接戦を制した。好スタートからスッと3番手へ収まり、地元勢が刻む流れを見ながら余力を残して2周目へ。勝負どころでは外から並びかけるように進出し、直線入口で力強く前を競り落として先頭に立った。そこからが真骨頂だった。後方で脚を溜めていた兵庫のオディロンが鋭く迫り、ゴール前は完全に馬体を併せる一騎打ち。互いに譲らぬ攻防のままフィニッシュへ突入し、最後はアウトレンジがわずかに先着。息詰まる攻防をねじ伏せ、際どい勝負に決着をつけた。

アウトレンジ 21戦8勝

（牡6・栗東・大久保龍志）

父：レガーロ

母：クイーンパイレーツ

母父：キングカメハメハ

馬主：寺田寿男

生産者：ノースヒルズ

【全着順】

1着 アウトレンジ 松山弘平

2着 オディロン 吉村智洋

3着 ハグ 高杉吏麒

4着 ユメノホノオ 吉原寛人

5着 カズタンジャー 川田将雅

6着 メイショウタイセツ 今井貴大

7着 ホウオウルーレット 岩田康誠

8着 エルナーニ 丸野勝虎

9着 ロードラビリンス 鮫島克駿

10着 ケルンコンサート 加藤聡一

11着 ダノンフロイデ 塚本征吾

12着 ゴールドギア 木之前葵