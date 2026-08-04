JRA、熊本地震被災地へ1600万円支援 熊本県などに義援金、競馬開催でも支援実施へ

JRAは8月6日、令和8年熊本地震の被災地支援として、熊本県と被災自治体へ総額1600万円の義援金を贈呈すると発表した。復旧、復興へ願い内訳は、熊…