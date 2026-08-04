競馬のおはなし
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【海外競馬】ヴィアシスティーナが豪州年度代表馬候補…年間王者争いの最終候補5頭が決定
レーシングオーストラリアは8月6日、2025／26シーズンのオーストラリア年度代表馬表彰の最終候補を発表した。最高賞となる年度代表馬には、コックス…
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【北海道スプリントカップ】エコロレーヴなどJRA馬は4頭
8月13日（木）に門別競馬場で行われる北海道スプリントカップ（Jpn3）の出走予定馬が下記の通り発表された。●第30回北海道スプリントカップ（Jpn3…
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エートラックスが地方へ移籍
2024年兵庫チャンピオンシップ（Jpn2）、2025年東京スプリント（Jpn3）を制したエートラックス（牡5・栗東・宮本博）が、8月6日付で競走馬登録を抹…
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JRA、熊本地震被災地へ1600万円支援 熊本県などに義援金、競馬開催でも支援実施へ
JRAは8月6日、令和8年熊本地震の被災地支援として、熊本県と被災自治体へ総額1600万円の義援金を贈呈すると発表した。復旧、復興へ願い内訳は、熊…
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船橋競馬が熊本地震支援レースを実施…8月28日第9R、売得金の5％を義援金に
千葉県競馬組合は8月6日、令和8年熊本地震の被災地支援として、「熊本地震被災地支援競走」を8月28日の船橋競馬第9レースで実施すると発表した。一…
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浦和競馬が熊本地震被災地支援…8月7日から場内に募金箱設置
埼玉県浦和競馬組合は8月6日、令和8年熊本地震の被災地を支援するため、8月7日から浦和競馬場内に募金箱を設置すると発表した。 復旧、復興を願い、…
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園田競馬場で兵庫所属騎手が熊本地震被災地支援の募金活動、8月7日に実施
兵庫県競馬組合は、令和8年熊本地震の被災地支援の一環として、8月7日に阪神アーバン競馬・園田競馬場で兵庫県競馬所属騎手による募金活動を実施す…
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YJS門別ラウンド開幕…佐野遥久と長浜鴻緒が白星で首位浮上
「2026ヤングジョッキーズシリーズ（YJS）トライアルラウンド」が8月5日、門別競馬場で開幕した。「2026ヤングジョッキーズシリーズ ファイナルラウ…
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シンエンペラー＆コスモキュランダが豪州G1予備登録…コックスプレート参戦視野
10月24日にオーストラリアのフレミントン競馬場で行われるコックスプレート（G1・芝2040m）に、JRA所属馬のコスモキュランダ（牡5・美浦・加藤士津…
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園田競馬が熊本地震被災地支援シリーズを実施…3開催で義援金300万円を寄贈へ
兵庫県競馬組合は、8月5日から園田競馬場で行われる第11回から第13回開催を「令和8年熊本地震被災地支援シリーズ」として実施すると発表した。 園田…
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佐賀競馬、熊本地震被災地支援レースを実施…売上の5％を寄付
佐賀県競馬組合は8月5日、令和8年熊本地震の被災地支援を目的とした「令和8年熊本地震被災者支援競走」を実施すると発表した。8月22日、23日の佐賀…
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英チャンピオンSにカランダガン、オンブズマンら早期45頭が登録…カタールレーシングが新冠スポンサーに
英国競馬の平地シーズンを締めくくる最高峰開催「ブリティッシュ・チャンピオンズデー」（10月17日・アスコット競馬場）の大会名称が、今年から「Qa…
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ザ・ジョッキークラブが2026年末で競馬場協会を脱退…アスコットと新組織設立へ
英国競馬を代表する競馬場運営団体「ザ・ジョッキークラブ」は8月3日、アスコット競馬場とともに、2026年末をもって英国競馬場協会（Racecourse Ass…
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ライアン・ムーアが20年ぶりシャーガーカップ参戦…武豊騎手は9度目、全出場騎手が決定
現地8月8日にアスコット競馬場で行われるシャーガーカップの全出場騎手が決定した。グレートブリテン＆アイルランド選抜には、ロイヤルアスコットで…
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ジャックルマロワ賞の馬券発売
JRAは、現地時間8月16日にフランス・ドーヴィル競馬場で行われるジャックルマロワ賞（G1・芝1600m）の馬券を発売すると発表した。安田記念Vのシック…
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武豊「あの時ごちそうしていてよかった（笑）」 田中博康調教師とのフランスでの思い出を語る
武豊騎手のデビュー40周年と通算5000勝達成を記念した特別展「武豊 デビュー40年 〜前人未到の記録〜」が、8月5日から24日まで、丸井今井札幌本店（…
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武豊「大好きな競馬場」 シーキングザパールの偉業を回顧…アスコット、ドーヴィルへの思い語る
武豊騎手のデビュー40周年と通算5000勝達成を記念した特別展「武豊 デビュー40年 〜前人未到の記録〜」が、8月5日から24日まで、丸井今井札幌本店（…
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武豊「例年より差しが利いている」 札幌ダート1700メートルの馬場傾向を分析…40周年特別展が札幌で開幕
武豊騎手のデビュー40周年と通算5000勝達成を記念した特別展「武豊 デビュー40年 〜前人未到の記録〜」が、8月5日から24日まで、丸井今井札幌本店（…
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武豊「AI武豊は進化しているらしい」 “答えも早くなった”と笑顔…40周年特別展が札幌で開幕
武豊騎手のデビュー40周年と通算5000勝達成を記念した特別展「武豊 デビュー40年 〜前人未到の記録〜」が、8月5日から24日まで、丸井今井札幌本店（…
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武豊「札幌ならではの楽しみがある」 牧場関係者との交流に笑顔…40周年特別展が札幌で開幕
武豊騎手のデビュー40周年と通算5000勝達成を記念した特別展「武豊 デビュー40年 〜前人未到の記録〜」が、8月5日から24日まで、丸井今井札幌本店（…