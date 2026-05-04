今週は「わがマチの寄り道スポット」と題し、北海道内各地の思わず足を運びたくなるスポットを紹介します。



きょうはコロナ禍を乗り越え、いまも地元の人に愛される老舗温浴施設です。



懐かしい駄菓子がずらりと並び、昭和レトロを感じさせる家電の数々。



一見、昭和の博物館のような館内ですが、実はここ…旭川市にある温浴施設「旭川高砂温泉」です。



中心部から車で１５分ほどの高台に位置し、市内を一望しながら温まることができます。





ほかにも昔ながらの岩風呂にー灯台風呂、そして漢方風呂など種類豊富な浴場が揃い、地元では「お風呂のデパート」としておよそ６０年にわたって親しまれてきました。しかし…（旭川高砂温泉 高粼重幸社長）「２０２０年から客が減って、コロナ禍に入って一度事業がダメになって、新しい発想でやらないとまた同じことを繰り返すということで」４年前、再起をかけて「レトロ」な館内へとリニューアルすることにしました。レトロ商店の看板の先に広がるのは…（旭川高砂温泉 高粼重幸社長）「８０年代に活躍したゲーム」もともと置いてあったのは卓球台だけで、昭和世代に懐かしいゲームを取り揃えました。（子ども）「楽しい」（訪れた人）「子どもと触れ合えて良いですね」壁にはレコードのジャケットにジュークボックスも。そして、湯上り後には駄菓子コーナーで楽しめます。おとなも童心に帰って大人買い！（訪れた人）「タラタラしてんじゃねーよ、ヤングドーナツ、マシュマロが好きで。懐かしいです。子どものときの遠足のお菓子選んでいるような」これまでは１人で訪れる人が多かったのですが、リニューアル後には家族連れが増え、客層にも変化が出てきたといいます。（旭川高砂温泉 高粼重幸社長）「みなさんが懐かしがれるような憩いの場にしていきたい」大人には懐かしく子どもには新しい、家族で楽しめる旭川高砂温泉。一度訪れてみてはいかがでしょうか。