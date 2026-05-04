今日4日(月・祝)は、沖縄地方で梅雨入りとなりましたが、梅雨入り早々に警報級の大雨に警戒が必要です。ゴールデンウィーク終盤の5日(火・祝)〜6日(水・祝)は、宮古島や石垣島など先島諸島を中心に、1時間に50ミリ以上の滝のような非常に激しい雨のおそれがあり、那覇など本島地方でもバケツをひっくり返したような激しい雨の降る所があるでしょう。レジャーで訪れている方も多いと思います。最新の気象情報、交通情報をこまめに確認しましょう。

沖縄付近に梅雨前線が停滞

昨日3日の奄美地方に続き、今日4日は沖縄地方で平年より6日早く梅雨入りとなりました。



ゴールデンウィーク終盤の5日〜6日は、宮古島や石垣島など先島諸島を中心に、梅雨前線や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となる見込みです。雨雲の発達程度によっては、警報級の大雨となるおそれあります。土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意・警戒が必要です。那覇など沖縄本島も雨で、5日昼前は1時間に30ミリ以上の激しい雨の降る所があるでしょう。

予想雨量

4日から5日にかけて予想される1時間降水量は多い所で、

宮古島地方 30ミリ

八重山地方 50ミリ



4日18時から5日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

宮古島地方 50ミリ

八重山地方 50ミリ



その後、5日18時から6日18時までに予想される24時間降水量は多い所で、

宮古島地方 80ミリ

八重山地方 100ミリ

となっています。



大気の状態が非常に不安定なため、落雷や竜巻などの突風に注意が必要です。

非常に激しい雨とは?

非常に激しい雨は、1時間雨量が50ミリ以上〜80ミリ未満の雨を表しています。これは、滝のように降る雨で、ゴーゴーと降り続くイメージです。また、傘は全く役にたたないレベルで、木造住宅の屋内では、寝ている人の半数くらいが雨に気づくほどです。外では水しぶきで、あたり一面が白っぽくなり、視界が悪くなるため、車の運転は危険です。



なお、1時間に50ミリの雨というのは、雨水が別の場所に流れず、そのまま、たまる状態だと、降った雨が50ミリの高さになるくらいです。1時間に50ミリの雨が、1平方メートルに降ると、50リットルの量になります。例えば、傘を開いた面積がおおむね1平方メートルなので、1時間、傘をさしていると、牛乳パック50本分もの雨が、傘にあたることになるのです。



ただ、実際は、まわりの雨水が集まると、その地点に降った雨の量よりも多く、水がたまることもあります。非常に激しい雨が降ると予想される所では(非常に激しい雨が降った所では)、土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水・氾濫に、十分ご注意ください。