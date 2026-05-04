フォロワー50万人以上を誇る人気TikToker・新谷あやか（31）が4日までに自身のインスタグラムを更新。デニムショートパンツコーデショットを投稿した。

自身のインスタグラムで「とある休日の日」と題してつづり始めた。

「ずっと欲しかった。ホークス×ユナイテッドアローズコラボTシャツ可愛いすぎる！！！ホークスのこんなグッズ欲しかった！！日常で使えるTシャツ、靴下、キャップ。これからの時期大活躍やね」とデニムショートパンツコーデを公開した。

最後に「日常でバンバン愛用しとる。野球最高ーーー野球好きやーー」と締めた。

ネットでは「めっちゃ可愛い！」「美人」「美脚」「スタイル抜群」「とても似合う」などと声があがった。

新谷は福岡出身で、スポーツ番組のリポーターや女優業などマルチに活躍しているタレント。23年に放送されたテレビ朝日「ロンドンハーツ」で芸人らがひそかに注目している女子を公表する「こっそり推してます発表会」の中でお笑いコンビ・ミキの昴生とお笑いコンビ・モグライダーのともしげがひそかに新谷を推していると明かしていた。