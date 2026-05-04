「彼女に釣り合う男になりたい」 勉強一筋だった大学生の決意

LaLarOomo渋谷店・新宿店、そしてLaLarOomo studioを経営する美容師・堀越太輔（@lalaroomo_horikoshi）さん。「絶対に心躍る、かっこよくできます」と断言する実力派で、男女問わず幅広く支持されています。

【画像6枚】彼女のためにBTS風になりたい！これが、《ビフォーアフター》です！まじでカッコいい…！

今回堀越さんが担当するのは、「愛する彼女のためにBTSのジョングクさんになりたい」と美容室を訪れた大学生の男性。ずっと勉強中心の生活を送ってきたため、外見にはほとんど気を遣ってこなかったそうです。しかし、彼女と過ごす時間が増える中で「自分は彼女と釣り合っているのだろうか」と不安を感じるように。自信を持って彼女の隣に立ちたいと決意して来店しました。

おでこの広さがコンプレックスだと語る男性は、おでこを隠すように長めの前髪を下ろして軽く真ん中で分けているヘアスタイル。全体的に毛量も多く、襟足も伸びていて、あか抜けない印象でした。

「ジョングクになれた！」 まるで芸能人な激変ぶりに驚き

施術がスタートすると、堀越さんはまず全体的に長さを調整。気にしていたおでこは自然にカバーされるように整えられ、コンプレックスを感じさせないすっきりとした髪型へと生まれ変わりました。さらにカットの合間に眉を整え、簡単なメイクまで施すトータルプロデュース。ヘアスタイルにぴったりの服に着替えたことで、より一層あか抜けてイケメンにチェンジしたことが際立つ仕上がりに。手渡された鏡をのぞき込む男性の表情からは、驚きと喜びが伝わってきます。

想像以上の劇的な変身に、「これからは自信を持って彼女の隣に立てる」と感動する男性。インスタグラムのコメント欄にも「とてもすてきに変わりましたね」「好きな人のためにという気持ちが素晴らしい」「もうそのまま芸能界デビューできそう」といった称賛の声が多数寄せられています。