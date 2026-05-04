劇場版『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』興収93.1億円突破 GWの横浜が熱狂“コナン一色”に
劇場版最新作『名探偵コナン ハイウェイの堕天使』がゴールデンウィークも勢いを加速させている。4月10日の公開から5月2日までの23日間で、観客動員628万人、興行収入93.1億円を突破。メガヒットを記録する中、本作の舞台となった横浜では大規模なコラボイベントが行われ、街全体が“コナン一色”に染まった。
【画像】5月2日、3日に横浜を熱狂させたコナンくんたち
■劇中エンドロールの実写映像の白バイ隊員が登場
5月2日には赤レンガパークで開催された「第4回横浜国際映画祭」のレッドカーペットにコナンくんが登場。劇中音楽を手がけた菅野祐悟による『名探偵コナン』メインテーマの生演奏とともに、神奈川県警の白バイ隊員とレッドカーペットを歩いた。
コナンくんは「生演奏の中、海沿いのレッドカーペットを歩けてすっごく楽しかったです！最新作では横浜の町が大変なことになっていたのでドキドキしながら来ました…！」とコメント。菅野は「コナンくんは日本のエンタメの頂点を極めた男です！」と称え、会場を沸かせた。さらに、コナンくんと一緒に登場した女性隊員が、劇中エンドロールの実写映像に出演している本人というサプライズ発表もあり、観客からは驚きと歓声が上がった。
■コナンくん＆畑芽育、横浜の名所を巡り43万人が熱狂
翌3日には、横浜開港記念みなと祭「ザよこはまパレード（国際仮装行列）」にゲスト声優の畑芽育とコナンくんが参加。作品仕様に彩られたオープンカーに乗り、山下公園や赤レンガ倉庫など横浜の名所を巡った。約43万人が集まった沿道は熱気に包まれ、コナンくんが「横浜の皆さんこんにちは！」とあいさつをすると、大歓声が巻き起こった。畑も「ぜひGWに劇場でご覧ください！」とアピールし、イベントを盛り上げた。
パレード後、畑は「横浜は、19歳、20歳ぐらいの時に友達とよく足を運んだ場所で、赤レンガやみなとみらいによく遊びに来ていました。今日は、思っていた何倍も人がいらっしゃって驚きました。横浜の皆さんが晴れやかな表情で手を振ってくださったので、温かみを感じました」と笑顔で感想を語っていた。
■幼い頃に共演した山口勝平との再会に感激
パレード後、イオンシネマみなとみらいでは舞台あいさつを実施。畑、コナンくんに加え、蓮井隆弘監督、吉田剛志プロデューサーが登壇し、満席の会場を前にトークを展開した。
動員・興収の好調な数字が発表されると大きな拍手が起こり、畑は「GW中には100億届くのではと期待してもいいぐらいの数字ですね…！皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます！」と期待を寄せ、観客への感謝を伝えた。
蓮井監督は「本当にうれしいですね。それと同時にすごく恐ろしいです。『名探偵コナン』というタイトルのすさまじさをひしひしと感じます」と率直な心境を語った。会場に集まった観客にMCが「既に本作を複数回鑑賞したという方はいらっしゃいますか？」と問いかけると、多くの観客が手を挙げ、中には15羽捕る（＝15回鑑賞）したという強者の姿も。
畑は、ゲスト声優に決まった際、ドラマの撮影現場で「犯人は誰なの？」と周囲からいじられたエピソードも披露し、身の回りでの反響の大きさも実感していると話した。お気に入りシーンとして、「白バイに憧れた蘭がキックボードに乗っているシーン」を挙げると、蓮井監督が「あのシーンは青山（剛昌）先生のこだわりです」と説明。シナリオの決定稿が出来上がるまで、原作者・青山剛昌氏の自宅で数ヶ月にわたり打ち合わせが行われ、青山氏がその場でイメージを描くこともあるなど、貴重な裏側も語られた。
また、声優初挑戦となった畑は、アフレコ見学の経験や山口勝平からのアドバイスを振り返り、「ブースの中に入って呼吸もできないような空間で見学させてもらいました。貴重な機会でした。小さい頃に共演させていただいた（山口）勝平さんにも再会できて本当にうれしかったです！勝平さんが、『こういう風に台本を持つんだよ』と、その場でも色々教えてくださり、ものすごくエールをもらいました」と話した。
蓮井監督は「リテイク（録り直し）というリテイクもなかったと記憶しています」とその演技を絶賛し、吉田プロデューサーは「高山みなみさんが『あの初々しさは私たちにはどうあがいても出せない』と大絶賛でした」と伝えた。これを受け、畑は「本当にうれしい限りです。（畑が演じた）舘沖みなとは神奈川県警の人間ですから、ぜひまた呼んでください！」と続投にも意欲を見せ、会場の笑いを誘っていた。
主題歌を担当するMISIAについても言及があり、脚本段階から作品に合う楽曲を模索したうえでオファーしたことが明かされた。蓮井監督は「MISIAさんから、原作も一通り読んだうえで作ってみようと思いますという話も聞いていたので、過去にいろいろありつつも、前向きになれるような曲になっていけるとうれしいですということだけオーダーしました」と説明。畑は「スクリーンで最後に流れる主題歌の魅力が本当にすごすぎて。迫力もあったし、儚さとか美しい感じも曲から伝わってきて、本当にぴったりな主題歌だなと思いました！」と話していた。
横浜の街を巻き込んだ大型プロモーションとともに、さらに熱気を増す“コナン旋風”。劇場を席巻する勢いは、まだまだ続きそうだ。
【画像】5月2日、3日に横浜を熱狂させたコナンくんたち
■劇中エンドロールの実写映像の白バイ隊員が登場
5月2日には赤レンガパークで開催された「第4回横浜国際映画祭」のレッドカーペットにコナンくんが登場。劇中音楽を手がけた菅野祐悟による『名探偵コナン』メインテーマの生演奏とともに、神奈川県警の白バイ隊員とレッドカーペットを歩いた。
■コナンくん＆畑芽育、横浜の名所を巡り43万人が熱狂
翌3日には、横浜開港記念みなと祭「ザよこはまパレード（国際仮装行列）」にゲスト声優の畑芽育とコナンくんが参加。作品仕様に彩られたオープンカーに乗り、山下公園や赤レンガ倉庫など横浜の名所を巡った。約43万人が集まった沿道は熱気に包まれ、コナンくんが「横浜の皆さんこんにちは！」とあいさつをすると、大歓声が巻き起こった。畑も「ぜひGWに劇場でご覧ください！」とアピールし、イベントを盛り上げた。
パレード後、畑は「横浜は、19歳、20歳ぐらいの時に友達とよく足を運んだ場所で、赤レンガやみなとみらいによく遊びに来ていました。今日は、思っていた何倍も人がいらっしゃって驚きました。横浜の皆さんが晴れやかな表情で手を振ってくださったので、温かみを感じました」と笑顔で感想を語っていた。
■幼い頃に共演した山口勝平との再会に感激
パレード後、イオンシネマみなとみらいでは舞台あいさつを実施。畑、コナンくんに加え、蓮井隆弘監督、吉田剛志プロデューサーが登壇し、満席の会場を前にトークを展開した。
動員・興収の好調な数字が発表されると大きな拍手が起こり、畑は「GW中には100億届くのではと期待してもいいぐらいの数字ですね…！皆さんのおかげだと思います。ありがとうございます！」と期待を寄せ、観客への感謝を伝えた。
蓮井監督は「本当にうれしいですね。それと同時にすごく恐ろしいです。『名探偵コナン』というタイトルのすさまじさをひしひしと感じます」と率直な心境を語った。会場に集まった観客にMCが「既に本作を複数回鑑賞したという方はいらっしゃいますか？」と問いかけると、多くの観客が手を挙げ、中には15羽捕る（＝15回鑑賞）したという強者の姿も。
畑は、ゲスト声優に決まった際、ドラマの撮影現場で「犯人は誰なの？」と周囲からいじられたエピソードも披露し、身の回りでの反響の大きさも実感していると話した。お気に入りシーンとして、「白バイに憧れた蘭がキックボードに乗っているシーン」を挙げると、蓮井監督が「あのシーンは青山（剛昌）先生のこだわりです」と説明。シナリオの決定稿が出来上がるまで、原作者・青山剛昌氏の自宅で数ヶ月にわたり打ち合わせが行われ、青山氏がその場でイメージを描くこともあるなど、貴重な裏側も語られた。
また、声優初挑戦となった畑は、アフレコ見学の経験や山口勝平からのアドバイスを振り返り、「ブースの中に入って呼吸もできないような空間で見学させてもらいました。貴重な機会でした。小さい頃に共演させていただいた（山口）勝平さんにも再会できて本当にうれしかったです！勝平さんが、『こういう風に台本を持つんだよ』と、その場でも色々教えてくださり、ものすごくエールをもらいました」と話した。
蓮井監督は「リテイク（録り直し）というリテイクもなかったと記憶しています」とその演技を絶賛し、吉田プロデューサーは「高山みなみさんが『あの初々しさは私たちにはどうあがいても出せない』と大絶賛でした」と伝えた。これを受け、畑は「本当にうれしい限りです。（畑が演じた）舘沖みなとは神奈川県警の人間ですから、ぜひまた呼んでください！」と続投にも意欲を見せ、会場の笑いを誘っていた。
主題歌を担当するMISIAについても言及があり、脚本段階から作品に合う楽曲を模索したうえでオファーしたことが明かされた。蓮井監督は「MISIAさんから、原作も一通り読んだうえで作ってみようと思いますという話も聞いていたので、過去にいろいろありつつも、前向きになれるような曲になっていけるとうれしいですということだけオーダーしました」と説明。畑は「スクリーンで最後に流れる主題歌の魅力が本当にすごすぎて。迫力もあったし、儚さとか美しい感じも曲から伝わってきて、本当にぴったりな主題歌だなと思いました！」と話していた。
横浜の街を巻き込んだ大型プロモーションとともに、さらに熱気を増す“コナン旋風”。劇場を席巻する勢いは、まだまだ続きそうだ。