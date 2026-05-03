NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」で初代体操のお姉さんとして活躍した秋元杏月さんの卒業記念写真集がリリースされました。発売前から予約が殺到するなど大注目の一冊には、杏月お姉さんのいつもの元気な笑顔はもちろん、ちょっと大人っぽい表情の写真も。10Pのロングインタビューや、過去の月うたのアルバムも掲載しています。



【写真】プライベートショットがかわいい！ディズニーシーを楽しむ秋元杏月さん

秋元さんは2019年4月から2026年3月までの7年間にわたり出演し、明るい笑顔と元気なパフォーマンスで親子世代に親しまれました。卒業を記念して制作された写真集には、特別撮り下ろしカットをはじめ、これまでの名場面を振り返る秘蔵フォトやコスチュームアーカイブを収録。おなじみの笑顔だけでなく、これまで見せてこなかった大人びた表情も。



さらに、ロングインタビューや撮影日記、最終収録の様子を伝えるレポート、卒業会見の内容なども掲載。秋元さん自身の言葉で語られる思いや、番組で共演した仲間たちからのメッセージも盛り込まれています。ゆういちろうお兄さん、まやお姉さん、和夢お兄さん、福尾誠お兄さん、小野あつこお姉さん、「ファンターネ！」の仲間たち、けけちゃまからのコメント、直筆メッセージなどこれまでの歩みを振り返る構成です。



秋本さんは番組卒業後、インスタグラムで近影を公開。東京ディズニーシーを楽しむ様子を披露しました。「あづきお姉さんの私服姿にキュンです」「めちゃくちゃ可愛過ぎます」などの反響が寄せられています。



【秋元杏月さんプロフィル】

生年月日：1997年3月29日 出身地：愛知県 身長：162cm 血液型：A型 NHK Eテレ「おかあさんといっしょ」にて、番組史上初となる「初代体操のお姉さん」を2019年4月から7年間にわたり務める。2026年2月の卒業発表時には「あづきロス」が広がる社会現象となり、番組最終日には「スタジオからの単独卒業挨拶」が放送された。特技：新体操（競技歴10年）