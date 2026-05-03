明日4日(月:みどりの日)から明後日5日(火:こどもの日)にかけては北海道で雪が降り、平地でも積もる所があるでしょう。ゴールデンウィーク中のため、交通機関の乱れや、湿った雪による電線などへの着雪に注意が必要です。

北海道では雪が積もる恐れも

明日4日(月:みどりの日)の午後になると、北海道の上空にはこの時期としては強い寒気が流れ込むでしょう。上空1500メートル付近には、明日4日の夜には-6℃以下の寒気がオホーツク海側の地域を中心に流れ込む見通しです。これは平地でも雪を降らせるほどの寒気で、北海道では明日の夜にはオホーツク海側を中心に雪が降り、平地でも積もる所もありそうです。





明後日5日(火:こどもの日)にかけて断続的に降る見通しで、標高の高い地域などでは、路面に積もるくらいの雪が降り、凍結する恐れもあります。ゴールデンウィーク中で道外からも観光で訪れている方もいるかもしれません。足元に注意しましょう。道産子の方もノーマルタイヤに履き替えた方もいるかもしれません。スリップや立ち往生などの危険もあるため、車の運転にも十分に注意してください。また、湿った雪が降るため、電線や樹木などに着雪し、停電などの恐れもあります。停電に備えた対策も必要となりそうです。

網走で桜が開花 サクラと雪のコラボが楽しめるか?

そんな雪が予想される中、本日3日(日:憲法記念日)は、網走で桜(エゾヤマザクラ)の開花の発表がありました。

平年より7日早く、昨年より5日早い観測なります。



5月1日に開花の発表があった稚内ともに、桜の淡いピンクと、白い雪とが同時に見える可能性もあります。

冬道の運転 注意するキーワードは「ふゆとじこ」

この時期、車を運転する際に、気をつけていただきたいポイントは、5つあります。

(1)冬道装備をしっかりと行いましょう。冬用タイヤを装着し、タイヤチェーンを用意したりしましょう。雪道運転は、バッテリーが上がりやすくなります。遠出をする際は、予備のウォッシャー液やバッテリーを確認するなど、事前の点検も忘れないでください。

(2)ゆっくりと、慎重に運転しましょう。雨や雪が降った後に、気温が低いと、普段、慣れている道でも、思わぬ所が凍結している可能性があります。また、雪のない所でも、道路が黒っぽく見えたら、凍結している恐れがありますので、油断しないでください。

(3) 時には、迂回や出控えることも、選択肢の一つです。ドライブプランなどを、一時的に変更するのも良いでしょう。

(4) 時間に余裕をもって、出発しましょう。慌てると、凍結した道路でも、ついスピードが出てしまい、事故につながってしまいます。

(5) こまめに天気や道路情報を確認しましょう。天気予報が、急に「晴れ」から「雪」に変わるかもしれません。雪が降ると、道路が通行止めになることもあります。

5つのポイントの頭文字を並べて、「ふゆとじこ」と覚えてください。