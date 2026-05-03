東京ディズニーシーのポートディスカバリーを象徴するアトラクションが、ひとつの時代を終えようとしています。2026年9月14日（月）、水上の予測不能なドライブを楽しめる「アクアトピア」が惜しまれつつも運営を終了します。最後の夏となる2026年7月2日（木）から9月14日（月）までは、恒例の「びしょ濡れバージョン」を期間限定で実施。Mrs. GREEN APPLEとのコラボレーション楽曲がパークを彩るなか、文字通り“逃げられない”大量の水しぶきを体験できるラストチャンスがやってきます。

25年にわたりゲストを魅了した自律走行テクノロジーの面白なども含め、アクアトピアの有終の美を飾るための情報をまとめました。

【参考】東京ディズニーシー25周年「スパークリング・ジュビリー」開始！新しい水上ショーや夜のプロジェクションなど見どころを解説･2027年3月まで https://tetsudo-ch.com/13026827.html

予測不能な水上ドライブ「アクアトピア」！2026年9月14日で運営終了！

東京ディズニーシーのポートディスカバリーに位置する「アクアトピア」は、定員3名のウォータービークルに乗り込み、渦巻や間欠泉、滝などが点在する迷路のようなコースを進むアトラクションです。

2001年9月4日の東京ディズニーシーのグランドオープン以来、多くのゲストに愛されてきました。

そんなアクアトピアが、2026年9月14日(月)をもってクローズするという発表には、衝撃を受けている人も多いのではないでしょうか。

約2分30秒の所要時間で、蛇行したりスピンしたりと、乗るたびに予測不能なコミカルな動きを楽しむことができるのがこのアトラクション。今年の“びしょ濡れ”バージョンがまさに「最後の体験」となります。

アクアトピアの“びしょ濡れ”バージョンが今年も登場

2026年7月2日(木)〜9月14日(月)までの期間、夏のスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」が開催されます。メディテレーニアンハーバーでは、「びしょ濡れ“ハーバースプラッシュ”」が行われ、Mrs. GREEN APPLEの楽曲が流れる中、大量の水によるびしょ濡れを楽しめます。また、「スプラッシュ・マウンテン」や「ガジェットのゴーコースター」などのアトラクションも、夏の“びしょ濡れ”バージョンとして運行されます。

「“びしょ濡れ”ハーバースプラッシュ」のイメージ（©Disney）

その一環として、アクアトピアでも恒例の「アクアトピア“びしょ濡れ”バージョン」が実施されます。

約2分30秒の所要時間で、蛇行したりスピンしたりと、乗るたびに予測不能なコミカルな動きと水しぶきを楽しむことができる人気のアトラクションですが、びしょ濡れバージョンでは、さらにパワーアップした大量の水しぶきで、暑い夏にぴったりの爽快感を味わえます。

夏の公式ページでも「最後に“逃げられないびしょ濡れ体験”の思い出をつくりませんか」と呼びかけられており、今年の夏は例年以上に多くのファンが別れを惜しむために訪れると予想されます。

なお、アクアトピアは4月23日(木)〜6月30日(火)までの期間は通常バージョンでの再開となります。

レールがない水上を自律走行するテクノロジーの面白さ

鉄道や交通システムの視点から見ると、「アクアトピア」の面白さはその「自動運転技術（無軌道型ライドシステム）」にあります。

レールなどの物理的な軌道を持たずに水上を走行し、複数の乗り物が互いにぶつかることなく自律的かつランダムに見える動きをするシステムは、テーマである「新しい航海システム」とポートディスカバリーが掲げる「新しいテクノロジー」を見事に体現した画期的なものでした。

現在の自動運転のさきがけのようなモビリティ制御の進化を感じられる乗り物だっただけに、クローズは一つの時代の区切りとも言えます。終了後の跡地にどのような新しい施設や体験が誕生するのか、今後のオリエンタルランドの発表にも注目が集まります。

ポートディスカバリーの穏やかな水面に響く、楽しげな笑い声と激しい水しぶき。2026年9月14日をもって、その風景はひとつの伝説へと変わります。

アクアトピアでの最後の水上ドライブとびしょ濡れ体験を楽しみに、今年の夏は東京ディズニーシーへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

（画像：©Disney）

鉄道チャンネル編集部

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