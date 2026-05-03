世界スーパーバンタム級4団体統一タイトルマッチ

ボクシングの世界スーパーバンタム級4団体統一王者・井上尚弥（大橋）が2日、東京ドームで元世界3階級制覇王者の中谷潤人（M.T）と対戦し、3-0の判定勝ちを収めた。試合中、父・真吾トレーナーの的確な指示が話題になっている。

お互い様子を見ていた序盤。リング下から「気ぃ抜くな」と息子を鼓舞する声が飛んだ。中谷が左のカウンターを狙っており、尚弥陣営はスキを見せたら飛んでくることを警戒していた。

試合が進むにつれて「右アッパー」という指示も増えていった。実際、11回に尚弥の右アッパーが中谷の左目に着弾。目が開かない状態になり、指示通りの一撃となった。

ネット上の視聴者も真吾トレーナーの的確な指示を絶賛。「3回あたりから『1発で終わるから最後まで気を抜くな』って言ってたので相当警戒してたのがよく分かる」「アッパー指示大当たりだもんな」「真吾トレーナーの指示がよく聞こえたけど、すごい的確」「本当のモンスターは真吾トレーナーかもしれない」「井上真吾さん、あなたがMVPです」などの声が上がった。

尚弥戦前に行われたWBC世界バンタム級タイトルマッチの井上拓真（大橋）の試合でも奮闘していた真吾トレーナー。兄弟の勝利に大きく貢献した。



（THE ANSWER編集部）