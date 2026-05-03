

2026年6月26日(金）、東京都八王子市に新たなランドマーク「イオン八王子滝山」がグランドオープンします。

中央自動車道・八王子ICからわずか0.5キロという好立地に誕生する本施設は、最新AIを駆使した物流拠点「顧客フルフィルメントセンター（CFC）」と、IMAXレーザー搭載の映画館や市内最大級のドッグランを備えた商業エリアが融合した「次世代型複合施設」です。

本記事では、すでに運行を開始しているバス情報から注目の出店店舗、そして「実店舗のスーパーがない」という新たな買い物スタイルまで、その全貌を詳しくお伝えします。

「イオン八王子滝山」はどこにできる？

「イオン八王子滝山」広域地図と施設内マップ

八王子駅からバスを運行

「イオン八王子滝山」がオープンするのは、八王子駅から約3キロの立地。西東京バスは2026年4月1日から、「イオン八王子滝山」のオープンに先立ち新規路線を開設しており、京王八王子駅からJR八王子駅北口を通り、ひよどり山トンネル経由でイオン八王子滝山へ向かう便を、平日は上下とも15本、土曜・休日は上り23本・下り27本を運行しています。

中央自動車道・八王子IC至近の好立地

道の駅「八王子滝山」（画像：photoAC）

車でアクセスする場合は、中央自動車道・八王子ICから北へ約0.5キロ。「都道新滝山街道」と「ひよどり山トンネル」との交差点に位置し、広域幹線道路や国道16号線、16号バイパスに至近の非常に便利な立地です。

東京都唯一の道の駅として知られている「八王子滝山」に隣接しており、まとめて買い物ができる環境も魅力です。

最新AI物流とエンタメが融合！

「イオン八王子滝山」North（A街区）

東京都八王子市滝山町に誕生する「イオン八王子滝山」は、約9万4,000平方メートルの広大な敷地を「North（A街区）」と「South（B街区）」の2エリアに分けて展開します。

「North」には、最新のAIとロボット技術を導入したイオンネクストの最先端物流拠点「CFC」を配置。スーパーマーケットは敢えて出店せず、ネットスーパー「Green Beans」の魅力を発信するブランド施設「Green Beans Park（グリーンビーンズパーク）」には商品の受取スポットを設けるというイオンモールの新たな試みも。消費者が「自分の注文した商品がどのように管理され、届くのか」という物語を間近に感じることができる、体験価値の提供に特化した施設です。

「イオン八王子滝山」South（B街区）

一方で「South」には、IMAXレーザーシアターを完備した9スクリーンの映画館や、地域最大級のドッグラン、さらには八王子の名店「アトリエうかい」の菓子製造工房など、21の専門店が集結します。

最新テクノロジーによる利便性と、リアルな体験による“豊かな時間”が交差する、これからの商業施設のあり方を示す巨大プロジェクトがついに始動します。

南側「South」は体験型コンテンツの宝庫！映画館やドッグラン

全9スクリーンのSouth3階「イオンシネマ」

「South」エリアは、エンターテインメントと交流を主軸とした構成です。核となる3階のシネマコンプレックスには、圧倒的な臨場感を楽しめるIMAXレーザーシアターを含む9スクリーンを設置。1〜2階には映画鑑賞前後の時間を彩る専門店が軒を連ねます。

South1階・屋外広場の「noNIWA」と隣接するペットショップ「ペットのコジマ」併設のドッグラン

また、屋外には約560平方メートルの広場「noNIWA」と、市内最大級となる約1,100平方メートルのドッグランを整備。ペット連れのファミリーでも安心して一日を過ごせる工夫がなされています。

South2階「アトリエうかい Cafe ＆ Factory HACHIOJI」

地元の注目として外せないのが、2階の大部分を占めるうかいグループの洋菓子店「アトリエうかい」の菓子製造工房。ブランドの技術力を間近に感じられるとともに、出来立ての香りに包まれる五感に訴える空間となるでしょう。

北側「North」は物流の最前線！「Green Beans」をリアルで体験

グリーンビーンズの世界観に触れる体験ラボや、商品の受取スポットを備えた「Green Beans Park（グリーンビーンズパーク）」

「North」エリアの主役は、イオンネクストが展開するネット専用スーパー「Green Beans」の最先端拠点です。最新のAIとロボティクスを駆使することで、生鮮食品や日用品の圧倒的な品質管理と安定供給を実現します。

ここでは単に配送を行うだけでなく、消費者が「Green Beans」のサービスに触れることができるブランド施設を設置。オンラインでの買い物が当たり前になる中で、あえて「リアルな場」でその利便性や品質を体験させることで、新たな購買体験の普及を目指します。

商品の受取スポット「Green Beans Park（グリーンビーンズパーク）」とブランド体験ラボ

2026年秋からは、ネットで注文した商品をこの拠点で直接受け取れるスポットも稼働予定。仕事帰りや買い物のついでにピックアップするという、効率的な生活動線を提供します。

また、ブランド体験ラボではネット専用スーパーの仕組みを学べるミッション型体験コンテンツ「おつかい！グリーンビーンズ」や、AI画像生成技術を活用してさまざまな職種の人に変身できる「パシャっと！グリーンビーンズ」、リズムゲームの「リズムでピッキングチャレンジ」など、さまざまなアクティビティを展開します。

フロアマップと出店店舗一覧（4月6日現在）

「イオン八王子滝山」には、多摩エリア中心に本社を置く地元企業6店舗を含む全21店舗が出店します。

フロアマップ

出店店舗一覧（4月6日現在）

イオン八王子滝山 施設概要

【North】（北側/道の駅側）

所在地：東京都八王子市滝山町一丁目885-1外

敷地面積：約6万5,000平方メートル

延床面積：約4万平方メートル（CFC棟※2026年秋稼働開始予定）、約1万6,000平方メートル（商業棟）

建物構造：鉄骨造 地上6階建（商業棟）

駐車台数：約70台

【South】（南側/ひよどり山トンネル側）

所在地：東京都八王子市滝山町一丁目884

敷地面積：約2万9,000平方メートル

延床面積：約1万8,000平方メートル

建物構造：鉄骨造 地上3階建

駐車台数：約320台

最新の技術が支える「便利さ」と、映画やグルメ、ペットとの時間が生む「心の豊かさ」。その両方を一つの場所で体験できる「イオン八王子滝山」は、これからの八王子の賑わいの核となるに違いありません。6月26日にグランドオープンした際には、ぜひ足を運んでその進化を体感してみてください。

（画像：イオンモール ※パースはすべてイメージ）

鉄道チャンネル編集部

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