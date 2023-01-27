アヤックスvsPSV スタメン発表
[5.2 オランダ・エールディビジ第32節](アムステルダム・アレナ)
※27:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 4 板倉滉
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
控え
GK 52 P. Reverson
GK 62 A. El Hani
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
MF 10 オスカル・グロフ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
[PSV]
先発
GK 32 マチェイ・コバージュ
DF 3 ヤレク・ガシロフスキ
DF 6 R. Flamingo
DF 17 Mauro Júnior
DF 25 キリアン・シルディリア
MF 10 パウル・バナー
MF 11 C. Driouech
MF 19 E. Bajraktarević
MF 20 フース・ティル
MF 23 ヨエイ・フェールマン
FW 9 リカルド・ペピ
控え
GK 1 ニック・オライ
GK 24 N. Schiks
DF 4 A. Obispo
DF 8 セルジーニョ・デスト
MF 31 N. Fernandez
MF 35 J. van den Berg
MF 52 J. Bawuah
MF 56 J. Koller
FW 21 マイロン・ボアドゥ
FW 27 デニス・マン
監督
ボスペーター
※27:00開始
<出場メンバー>
[アヤックス]
先発
GK 26 M. Paes
DF 2 ルーカス・ローザ
DF 3 アントン・ガーエイ
DF 15 ユーリ・バース
DF 37 ヨシプ・シュタロ
MF 4 板倉滉
MF 6 ユーリ・レヘール
MF 24 ジョルシー・モキオ
FW 9 カスパー・ドルベリ
FW 11 ミカ・ゴドツ
FW 23 スティーブン・ベルフハイス
GK 52 P. Reverson
GK 62 A. El Hani
DF 30 アーロン・バウマン
DF 32 冨安健洋
DF 45 R. van de Pavert
MF 10 オスカル・グロフ
MF 48 ショーン・ステュア
FW 7 M. Carrizo
FW 17 オリバー・エドバールセン
FW 19 ドン・コナデュ
FW 43 ラヤーン・ブニーダ
監督
ガルシア・ジュニェントオスカル
[PSV]
先発
GK 32 マチェイ・コバージュ
DF 3 ヤレク・ガシロフスキ
DF 6 R. Flamingo
DF 17 Mauro Júnior
DF 25 キリアン・シルディリア
MF 10 パウル・バナー
MF 11 C. Driouech
MF 19 E. Bajraktarević
MF 20 フース・ティル
MF 23 ヨエイ・フェールマン
FW 9 リカルド・ペピ
控え
GK 1 ニック・オライ
GK 24 N. Schiks
DF 4 A. Obispo
DF 8 セルジーニョ・デスト
MF 31 N. Fernandez
MF 35 J. van den Berg
MF 52 J. Bawuah
MF 56 J. Koller
FW 21 マイロン・ボアドゥ
FW 27 デニス・マン
監督
ボスペーター
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります