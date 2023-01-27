[5.2 オランダ・エールディビジ第32節](アムステルダム・アレナ)

※27:00開始

<出場メンバー>

[アヤックス]

先発

GK 26 M. Paes

DF 2 ルーカス・ローザ

DF 3 アントン・ガーエイ

DF 15 ユーリ・バース

DF 37 ヨシプ・シュタロ

MF 4 板倉滉

MF 6 ユーリ・レヘール

MF 24 ジョルシー・モキオ

FW 9 カスパー・ドルベリ

FW 11 ミカ・ゴドツ

FW 23 スティーブン・ベルフハイス

控え

GK 52 P. Reverson

GK 62 A. El Hani

DF 30 アーロン・バウマン

DF 32 冨安健洋

DF 45 R. van de Pavert

MF 10 オスカル・グロフ

MF 48 ショーン・ステュア

FW 7 M. Carrizo

FW 17 オリバー・エドバールセン

FW 19 ドン・コナデュ

FW 43 ラヤーン・ブニーダ

監督

ガルシア・ジュニェントオスカル

[PSV]

先発

GK 32 マチェイ・コバージュ

DF 3 ヤレク・ガシロフスキ

DF 6 R. Flamingo

DF 17 Mauro Júnior

DF 25 キリアン・シルディリア

MF 10 パウル・バナー

MF 11 C. Driouech

MF 19 E. Bajraktarević

MF 20 フース・ティル

MF 23 ヨエイ・フェールマン

FW 9 リカルド・ペピ

控え

GK 1 ニック・オライ

GK 24 N. Schiks

DF 4 A. Obispo

DF 8 セルジーニョ・デスト

MF 31 N. Fernandez

MF 35 J. van den Berg

MF 52 J. Bawuah

MF 56 J. Koller

FW 21 マイロン・ボアドゥ

FW 27 デニス・マン

監督

ボスペーター

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります