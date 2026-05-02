ロサンゼルス・ドジャースは4月28日、公式Instagramを更新。日本文化や伝統をリスペクトするイベント「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」を開催したことを報告した。

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4月28日に行われたドジャース対マイアミ・マーリンズの一戦では「ジャパニーズ・ヘリテージ・ナイト」として、日本に関連するさまざまなイベントが行われた。観客には富士山や桜が描かれた特別なユニフォームを配布。試合開始前には「X JAPAN」のYOSHIKIさんが米国国歌の演奏を行った。さらに、始球式にはなでしこJAPANの遠藤純（25）が派手なピンク色のヘアスタイルで登場。「相変わらずド派手」「久しぶりに見るが垢抜けたなぁ」など話題を呼んだ。

ドジャース公式は、始球式で捕手役を務めた佐々木朗希（24）と遠藤のツーショットを先頭に、遠藤とYOSHIKIさんのツーショットや、球場で行われたイベントの写真を複数公開。大盛況の様子を伝えた。



【画像】ドジャース戦で始球式を務めた遠藤純と捕手役・佐々木朗希（画像はロサンゼルス・ドジャース公式Instagramより引用）



この投稿には、Instagramユーザーから「遠藤純選手！」「遠藤選手これからもナイスプレーを魅せてください」「ありがとうございます!」「YOSHIKI、カッケー」「素晴らしい～」「佐々木選手 頑張ってますね。応援してますよ。」「日本風のユニフォームが素敵ですね」「最高！」「朗希さん、今度も頑張ってくださいね」などコメントが寄せられた。