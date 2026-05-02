共同通信社が4月28日、公式YouTubeを更新。ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した「りくりゅう」こと、三浦璃来（24）と木原龍一（33）組の引退会見の模様を公開し、木原が涙するタイミングがファンの間で大きな話題を呼んでいる。

【画像】りくりゅう、初CM撮影のオフショットに「キュンキュン」 木原龍一の優しい声に「リピートしちゃう」「メチャクチャ可愛いですね」

白のスーツに爽やかな水色のインナーを合わせた三浦と、グレーのスーツを着こなした木原。会見の冒頭、三浦が「皆様、この度は、私たちの…」と話し始めた瞬間、隣には木原の早くも感極まる姿が。予想外の展開にも三浦は、「もう泣かないで、泣かないで」と、眩しい笑顔でフォロー。木原がハンカチで目元をぬぐうと、「引退会見にお越しいただき誠にありがとうございます」と続けた。

会見中も、何度も視線を交わし、氷上と変わらない絶妙な“コンビネーション”を見せた二人。最後にはその深い絆に温かな拍手が贈られた。

【画像】引退会見を行った三浦璃来と木原龍一（画像は共同通信社の公式YouTubeより引用）

この様子には、ネットユーザーから「もう泣いとるwww」「りゅういちくん何も喋る前から泣いてもうた！」「早すぎだろ｡織田信成かよ」「何だか涙が出てきた」「龍一君の涙は色んな苦労や努力を語っていると思います」「りくちゃん10割お姉さん」「もう国民栄誉賞でいいと思う」「最初から私も涙」「まだまだ通過点だよ」「結婚発表するのかと」といった、コメントが寄せられている。