『ドラゴンクエスト5』のビジュアルオリコンニュース

ドラゴンクエスト40周年で生配信 スライムの名前に鳥山明さんの息子の名前

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 「ドラクエ」の生みの親である堀井雄二氏が27日、YouTubeで配信した
  • 仲間にできるスライムの名前に珍名が多いことについて、堀井氏は暴露
  • 「スタッフの名前を付けた」と明かし、スタジオは驚きの声であふれた
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