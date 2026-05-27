【ワシントン＝栗山紘尚、ブリュッセル＝上杉洋司】ドイツの有力誌シュピーゲルは２６日、トランプ米政権が北大西洋条約機構（ＮＡＴＯ）への軍事面での貢献を大幅に縮小する方針だと報じた。米国防総省高官が先週、加盟国に削減計画を伝えたという。ＮＡＴＯ加盟国は、紛争時などに各国が動員可能な戦力を決めている。報道によると、今回の削減対象は戦略爆撃機や駆逐艦、攻撃型ドローンなどで、戦闘機は３分の１の削減が検討