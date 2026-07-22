国民栄誉賞
『国民栄誉賞』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2026年8月8日
2026年8月5日
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、記念品に包丁10本セットを選んだ理由とは
五輪メダル計10個やW杯個人38勝など数々の功績が評価されたもの
読売新聞オンライン
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、記念品の包丁で母と料理を誓う
日本女子最多となる五輪メダル10個の功績が高市早苗首相から称えられた
スポーツ報知
2026年8月4日
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、記念品には包丁10本セットを自ら希望
日本女子最多となる五輪メダル通算10個の功績が評価され29例目の受賞に
デイリースポーツ
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、記念品の包丁で母と料理したいと語る
引退後に母親と料理する時間を作りたいという思いから選んだとのこと
FNNプライムオンライン
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?木美帆 栄誉賞で包丁を希望
TBS NEWS DIG
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高木美帆さんに国民栄誉賞、記念品は包丁10本セットが贈られる
FNNプライムオンライン
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高木美帆さんが国民栄誉賞を受賞、スピードスケート界から初の快挙
スピードスケート界初の受賞で、五輪メダル通算10個は日本女子最多である
スポーツ報知
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?木美帆の国民栄誉賞授与を前に、地元・幕別町が祝福ムードに包まれる
STVニュース北海道
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澤穂希さんが日本サッカー殿堂入り、W杯優勝に導いた功績が認められる
今年度から新設の女子部門で選出され、史上初の女子殿堂入りとなる
日テレNEWS NNN
2026年8月3日
2026年7月28日
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高木美帆が国民栄誉賞の正式決定を受け、第二の航海への決意を語る
ABEMA TIMES
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国民栄誉賞受賞の高木美帆氏が声明発表「身に余る光栄だという思い」
「身に余る光栄」としつつ「皆さまを代表して拝受したい」と覚悟を述べた
スポニチアネックス
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高木美帆さんが国民栄誉賞に決定、五輪メダル10個で引退後に受賞
五輪通算10個のメダルはスピードスケート日本女子最多の記録である
共同通信