「阪神−日本ハム」（２７日、甲子園球場）阪神のキャム・ディベイニー内野手が六回２死一塁から代打で登場し、来日初打席の初球を捉えて左前打を放ったが、その後の田中秀太三塁コーチの行動が称賛の声を集めている。一塁ベース上で笑みを浮かべ、筒井壮一塁コーチとタッチを交わしたディベイニー。一塁ベンチからは来日初安打の記念のボールを戻してほしいといったアクションが飛んでいた。日本ハム野手陣から田中コーチ