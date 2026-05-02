女子代表のラトビア戦をフジテレビが生中継…解説は元代表の宮崎早織と馬瓜エブリンが担当

フジテレビは、5月16日と17日に横浜BUNTAIで行われる「三井不動産カップ2026（神奈川大会） バスケットボール女子日本代表国際試合」の女子日本代表対女子ラトビア代表戦を生中継すると発表した。

フジテレビ中継の解説には、東京五輪銀メダリストで元日本代表の宮崎早織と馬瓜エブリン（ENEOSサンフラワーズ）が出演する。

本試合は、今年9月にドイツで開催される「FIBA女子バスケットボールワールドカップ2026」に向けた強化試合の一戦。ベテランの経験と若手の勢いが融合した女子日本代表が、世界最高峰の戦いに挑むべくホームでラトビアを迎え撃つ。

13時30分ティップオフとなる5月16日のGAME1は地上波と「CSフジテレビONE」で生中継され、宮崎と馬瓜が解説を担当。14時ティップオフの5月17日のGAME2は「CSフジテレビONE」で生中継され、宮崎が解説を務める。

なお、両試合ともに「FOD」および「バスケットLIVE」でのライブ配信（見逃し配信あり）も予定されている。

放送・配信スケジュールの詳細は以下のとおり。

三井不動産カップ2026（神奈川大会） バスケットボール女子日本代表国際試合



■GAME1



・日時：5月16日（土）13時30分ティップオフ



・対戦カード：女子日本代表 vs 女子ラトビア代表



・放送・配信：地上波（13時30分～15時30分生中継）、CSフジテレビONE（13時30分～16時10分生中継）、FOD、バスケットLIVE



・解説：宮崎早織、馬瓜エブリン

■GAME2



・日時：5月17日（日）14時00分ティップオフ



・対戦カード：女子日本代表 vs 女子ラトビア代表



・放送・配信：CSフジテレビONE（14時00分～16時40分生中継）、FOD、バスケットLIVE



・解説：宮崎早織

【動画】