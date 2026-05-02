中町兄妹、祖母顔出し3ショット公開「鼻と口元がそっくり」「素敵な家族写真」と反響
【モデルプレス＝2026/05/02】YouTuber・中町兄妹の兄・中町JPが、5月1日までに自身のInstagramストーリーズを更新。妹・中町綾と祖母との3ショットを公開した。
【写真】人気YouTuber兄妹「そっくり」な祖母顔出し
JPは「おばあちゃん（93の代）1人で岐阜から東京来れるくらい元気」と紹介し、ソファに座って撮影した綾と祖母との写真を投稿。眼鏡姿で優しい微笑みを浮かべる祖母を中央に、JPと綾が横に並び笑顔を見せる微笑ましいショットを披露している。
この投稿に、ファンからは「素敵な家族写真」「みんなの笑顔が最高」「鼻と口元がそっくり」「優しいお顔に癒される」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】人気YouTuber兄妹「そっくり」な祖母顔出し
◆中町JP、妹・綾と祖母との3ショット披露
JPは「おばあちゃん（93の代）1人で岐阜から東京来れるくらい元気」と紹介し、ソファに座って撮影した綾と祖母との写真を投稿。眼鏡姿で優しい微笑みを浮かべる祖母を中央に、JPと綾が横に並び笑顔を見せる微笑ましいショットを披露している。
◆中町JPの投稿に「優しいお顔に癒される」の声
この投稿に、ファンからは「素敵な家族写真」「みんなの笑顔が最高」「鼻と口元がそっくり」「優しいお顔に癒される」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】