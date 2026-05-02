開幕32試合時点で達成した偉業…オプタ・スタッツが紹介

■Wソックス 8ー2 パドレス（日本時間2日・サンディエゴ）

ホワイトソックス・村上宗隆内野手がまた歴史的記録を樹立した。1日（日本時間2日）に行われた敵地でのパドレス戦で今季13号をマーク。メジャー単独トップに躍り出ただけでなく、米データ会社「オプタ・スタッツ」によると、史上5人目＆20年ぶりの快挙を成し遂げたという。

3-0とリードして迎えた2回2死一、三塁の好機で右腕マルケスの甘いナックルカーブを捉えた。打った瞬間に確信。打球速度111.1マイル（約178.8キロ）、413フィート（約125.9メートル）、角度26度の3ランを右翼席に叩き込んだ。敵地も静まり返る一発だった。

快音はこの一発のみだったが、2つの四球を選んで勝利に貢献した。本塁打数はメジャー1位、27四球は同4位タイ。打率こそ.239にとどまるものの、当たれば飛ぶ圧倒的なパワーと確かな選球眼で球界を席巻している。

「オプタ・スタッツ」は試合後に自社X（旧ツイッター）を更新。「MLB史上、シーズン開幕からチーム32試合消化時点で13本塁打＆27四球以上を記録した選手」の一覧を公開した。ベーブ・ルース（1928年、1930年）、マーク・マグワイア（1992年）、アルバート・プホルス（2006年）、ジム・トーミ（2006年）といった伝説の大打者に続き、今年の村上がそのリストに名前を連ねることになった。（Full-Count編集部）