安福一貴氏が説く…パワーポジションに繋がる股関節・骨盤ドリル

野球において投打はもちろん、守備の最初の1歩や走塁のスタートにおいて、股関節の使い方はパフォーマンスを大きく左右する。4年連続盗塁王に輝いた片岡易之氏（現多摩川ボーイズ監督）をはじめ、多くのプロ選手を支えてきたプロトレーナーの安福一貴さんは、野球特有の動きを改善するために「ヒップヒンジ」ドリルの重要性を説く。上半身と下半身を適切に連動させ、パワーを最大限に引き出すためのメカニズムを紐解いていく。

ヒンジとは「蝶番」を意味し、上半身と下半身をつなぐ股関節の役割を指している。安福さんは「骨盤の角度を捉える練習」と位置づけており、骨盤が後傾したり前傾しすぎたりすることを防ぐ狙いもある。股関節や骨盤を適切に動かすことができれば、打撃や投球における力の伝わり方が劇的に良くなる。パワーポジションを瞬時に作れるかどうかが、次の動作への反応速度を決定づける。

まず足の幅を腰より少し広めに取って立つ。そこから膝をほんの少し（角度にして150度ほど）だけ曲げる。この状態から「膝の角度は変えないまま、上体を前に倒して股関節だけを曲げていく」動作を繰り返す。お尻の筋肉とハムストリングス（もも裏）が心地よく伸びている感覚があれば、正しく動かせている証拠となる。これを10回、動きを確認しながら丁寧に行う。

注意したいのは、膝まで一緒に曲がってしまうケースだ。安福さんは「膝が曲がって、スクワットになってしまう子が多い」と指摘する。骨盤を動かす練習にならないため、膝関節を固定して股関節だけを動かす意識を徹底したい。また、上体を倒した際に視線が下を向かないよう、しっかりと前を向いておくことも重要だ。

パワーポジションを素早く作れないと、「1歩目が遅い」という事態を招く。盗塁の構えでも、爆発的なスタートは切れない。逆を言えば、このドリルで骨盤の動かし方を習得すれば、どんな状況でも「パッとすぐに動けるようになる」はずだ。毎日のウオーミングアップに取り入れ、自分の体の感覚を研ぎ澄ませてほしい。（First-Pitch編集部）