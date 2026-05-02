築100年古民家をリノベ、土地＆家購入含め総予算1200万円→コスパダウンの工夫続々【住人十色】
俳優の駿河太郎、三船美佳がMCを務める、MBSテレビ『住人十色〜家の数だけある 家族のカタチ〜』(後5：00 ※関西ローカル)のきょう5月2日放送回には、「総予算1200万円で、築100年の空き家をリノベーションした家」が登場する。
【住人十色】コストダウンも実現しつつスタイリッシュに生まれ変わったキッチン
舞台は、兵庫県の淡路島。住人（アルジ）は4年前に大阪市内から移住した夫妻。洲本市の山側、自然豊かな農村地域に家を構えた。住まいは、30年間も空き家だった築100年の古民家。中には、長く空き家だったとは思えない趣ある空間が広がる。実は天井板の撤去をはじめ、リノベーション前の必要な解体作業はすべて夫妻でやり遂げたという。
大阪の賃貸マンションで暮らしていた夫妻は、コロナ禍後、より良い住環境を求めて移住を決意。淡路島を選んだのは、妻が洲本市の地域おこし協力隊に応募し受かったからだった。大手企業の移転や移住者の増加で、土地価格が上昇している淡路島。家探しが難航する中、なんとか見つけたのが今の住まいだった。
総予算は1200万円。そのうち土地と家の購入価格は500万円。残り700万円でリノベーションするために2人が考えたのが、できることは自分たちですること。さらに解体した廃材や、DIY、譲り受けた物までフル活用。環境にも財布にも優しいリノベーションを実現した。
古い台所も自分たちで解体。塗装などもできる限り夫妻でリノベーションし、スタイリッシュに生まれ変わった。キッチンは業務用をネットショップで購入し、大幅にコストダウン。おしゃれな作業台は、淡路島で閉店したブティックから譲ってもらったショーケースだという。
8畳と12畳の和室はリノベーションでひとつながりの明るいリビングに。床の栗の無垢材は格安で手に入れたセール品で、収納家具はこれもブティックからもらったショーケース。さらにリビングで再利用しているのが、土壁。元の壁を解体後、水と藁を混ぜて塗り直した。広々としたリビングは、イベントなどを行うレンタルスペースとしても運営している。
朽ち果てていた3畳の和室は、リノベーションで妻の仕事場に。移住を機に会社を辞めた妻は一念発起し、調香師として活動。自然豊かな淡路島の野草や育てたハーブで香りを作り、今では淡路島のホテルの香りも手がけている。
この家の住み心地について、妻は、不便はありながらも「じっくり自分たちの生活を楽しむような、そんな暮らしができているなと思います」と実感する。一方、夫も「やっぱり手をかけないといけないところが多いので、その分愛着が湧く」と語る。
【住人十色】コストダウンも実現しつつスタイリッシュに生まれ変わったキッチン
舞台は、兵庫県の淡路島。住人（アルジ）は4年前に大阪市内から移住した夫妻。洲本市の山側、自然豊かな農村地域に家を構えた。住まいは、30年間も空き家だった築100年の古民家。中には、長く空き家だったとは思えない趣ある空間が広がる。実は天井板の撤去をはじめ、リノベーション前の必要な解体作業はすべて夫妻でやり遂げたという。
総予算は1200万円。そのうち土地と家の購入価格は500万円。残り700万円でリノベーションするために2人が考えたのが、できることは自分たちですること。さらに解体した廃材や、DIY、譲り受けた物までフル活用。環境にも財布にも優しいリノベーションを実現した。
古い台所も自分たちで解体。塗装などもできる限り夫妻でリノベーションし、スタイリッシュに生まれ変わった。キッチンは業務用をネットショップで購入し、大幅にコストダウン。おしゃれな作業台は、淡路島で閉店したブティックから譲ってもらったショーケースだという。
8畳と12畳の和室はリノベーションでひとつながりの明るいリビングに。床の栗の無垢材は格安で手に入れたセール品で、収納家具はこれもブティックからもらったショーケース。さらにリビングで再利用しているのが、土壁。元の壁を解体後、水と藁を混ぜて塗り直した。広々としたリビングは、イベントなどを行うレンタルスペースとしても運営している。
朽ち果てていた3畳の和室は、リノベーションで妻の仕事場に。移住を機に会社を辞めた妻は一念発起し、調香師として活動。自然豊かな淡路島の野草や育てたハーブで香りを作り、今では淡路島のホテルの香りも手がけている。
この家の住み心地について、妻は、不便はありながらも「じっくり自分たちの生活を楽しむような、そんな暮らしができているなと思います」と実感する。一方、夫も「やっぱり手をかけないといけないところが多いので、その分愛着が湧く」と語る。