工藤静香（C）モデルプレス

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【モデルプレス＝2026/05/01】歌手の工藤静香が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女で音楽家のCocomiの赤ちゃん時代の写真を公開し、話題を呼んでいる。

【写真】キムタクの56歳妻「生まれた時から美形」長女の幼少期ショット

◆工藤静香、Cocomiの赤ちゃん時代ショット公開


工藤は「Happy birthday」とつづり、Cocomiの誕生日を祝福。「宇宙人降臨日」とユーモアを交えた言葉を添えて、すやすやと眠る娘の幼少期の写真を披露した。

◆工藤静香の投稿に反響


この投稿には「なんて可愛い」「こんな可愛い宇宙人なら大歓迎」「寝顔が天使」「面影ある」「生まれた時から美形」「お誕生日おめでとうございます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）

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