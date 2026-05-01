工藤静香、長女・Cocomiの誕生日祝福で赤ちゃん時代の写真公開「寝顔が天使」「生まれた時から美形」の声
【モデルプレス＝2026/05/01】歌手の工藤静香が5月1日、自身のInstagramストーリーズを更新。長女で音楽家のCocomiの赤ちゃん時代の写真を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】キムタクの56歳妻「生まれた時から美形」長女の幼少期ショット
工藤は「Happy birthday」とつづり、Cocomiの誕生日を祝福。「宇宙人降臨日」とユーモアを交えた言葉を添えて、すやすやと眠る娘の幼少期の写真を披露した。
この投稿には「なんて可愛い」「こんな可愛い宇宙人なら大歓迎」「寝顔が天使」「面影ある」「生まれた時から美形」「お誕生日おめでとうございます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】キムタクの56歳妻「生まれた時から美形」長女の幼少期ショット
◆工藤静香、Cocomiの赤ちゃん時代ショット公開
工藤は「Happy birthday」とつづり、Cocomiの誕生日を祝福。「宇宙人降臨日」とユーモアを交えた言葉を添えて、すやすやと眠る娘の幼少期の写真を披露した。
◆工藤静香の投稿に反響
この投稿には「なんて可愛い」「こんな可愛い宇宙人なら大歓迎」「寝顔が天使」「面影ある」「生まれた時から美形」「お誕生日おめでとうございます」といった声が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】