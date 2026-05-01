4月のパフォーマンス・レビュー/5月の戦略ポートフォリオ

4月のリターンはベンチマークを若干下回る結果に

4月のパフォーマンスは表1の通り。

表1. 各戦略と統合ポートフォリオの4月のリターン出所：QUICKデータより筆者作成

コア30のポートフォリオが大幅にアウトパフォームした。イビデン（4062）、フジクラ（5803）、村田製作所（6981）、アドバンテスト（6857）、安川電機（6506）、キーエンス（6861）などが大幅高となりアウトパフォームに貢献した。一方、これまで好成績だった高配当ストラテジーが大幅にアンダーパフォーム。4月は配当落ちの影響とAI相場への傾斜で、バリュー戦略と併せて逆風だった。CX（キャピタル・トランスフォーメーション）ストラテジーはベンチマークをアウトパフォームした。これらにより、統合ポートフォリオのパフォーマンスはTOPIXを若干下回る結果となった。

運用方針：4月のポートフォリオを継続

表2. 高配当株ストラテジーとCXポートフォリオのパフォーマンス推移出所：QUICKデータより筆者作成表3. 運用開始以来のパフォーマンス出所：QUICKデータより筆者作成グラフ1. 戦略ポートフォリオのパフォーマンス推移出所：Quick AstraManagerよりマネックス証券作成

5月のポートフォリオも変更なし。これまでと同じ銘柄とウエイトを継続する。

表4. 各ポートフォリオの銘柄とウエイトCore 30高配当ストラテジーCXバリュー

広木 隆 マネックス証券 チーフ・ストラテジスト