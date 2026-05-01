4月のパフォーマンス・レビュー/5月の戦略ポートフォリオ
4月のリターンはベンチマークを若干下回る結果に
4月のパフォーマンスは表1の通り。表1. 各戦略と統合ポートフォリオの4月のリターン 出所：QUICKデータより筆者作成
コア30のポートフォリオが大幅にアウトパフォームした。イビデン（4062）、フジクラ（5803）、村田製作所（6981）、アドバンテスト（6857）、安川電機（6506）、キーエンス（6861）などが大幅高となりアウトパフォームに貢献した。一方、これまで好成績だった高配当ストラテジーが大幅にアンダーパフォーム。4月は配当落ちの影響とAI相場への傾斜で、バリュー戦略と併せて逆風だった。CX（キャピタル・トランスフォーメーション）ストラテジーはベンチマークをアウトパフォームした。これらにより、統合ポートフォリオのパフォーマンスはTOPIXを若干下回る結果となった。
運用方針：4月のポートフォリオを継続
5月のポートフォリオも変更なし。これまでと同じ銘柄とウエイトを継続する。表4. 各ポートフォリオの銘柄とウエイトCore 30 高配当ストラテジー CX バリュー
広木 隆 マネックス証券 チーフ・ストラテジスト