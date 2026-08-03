【米国株】米国インフラ更新で伸びる企業―長期成長が期待される関連分野と銘柄とは

道路や橋、水道管、送電網など、私たちの暮らしを支えるインフラは、普段は意識されることが少ない存在です。米国ではこうしたインフラの老朽化が長年…