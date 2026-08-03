マネクリ
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（まとめ）日経平均は76円安の65,606円で小幅に続落 来週は米物価指標に注目
東京市場まとめ 1.概況 日経平均は62円高の65,746円と反発して取引を開始しました。しかし、早々に下落に転じ、前場は軟調な推移となりました。10時…
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半導体株の調整は底値をつけたか
AI銘柄・非AI銘柄の逆相関 日経平均が高値をつけた6月下旬から、かれこれ1か月半。この間、凄まじい売りに押されて調整してきた感があるが、実は下が…
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【為替】120日MA（移動平均線）割れが示す円売り取引の損失
米ドル／円の120日MA（移動平均線）割れ＝これまでは円安から円高への重要転換点 2026年に入ってから、米ドル／円には何度か大きく反落する場面があ…
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（朝）米国市場は3指数揃って下落 中東情勢悪化懸念から投資家心理が悪化し売り優勢の展開
【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：53,885.10 ▼464.02（8/6）NASDAQ：26,348.35 ▼15.09（8/6） 1.概況 米国市…
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（まとめ）日経平均は617円安の65,683円で反落 半導体株に売りも好業績銘柄が支え
東京市場まとめ 1.概況 日経平均は404円安の65,896円と反落して取引を開始しました。前日の米国市場では、ハイテク株が売られたことで、日本市場も…
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【日本株】ウォール街の戦略を応用した「良い会社を安く買う」投資法、参考銘柄15選も
ウォール街の投資戦略「マジック・フォーミュラ」を日本株向けにアレンジ 株式市場では、これまで相場を牽引してきたAI・半導体関連銘柄…
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【米国株】米国インフラ更新で伸びる企業―長期成長が期待される関連分野と銘柄とは
道路や橋、水道管、送電網など、私たちの暮らしを支えるインフラは、普段は意識されることが少ない存在です。米国ではこうしたインフラの老朽化が長年…
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【日本株】映画『ちいかわ』が大ヒット中の東宝（9602）など、久しぶりに注目されるコンテンツ関連銘柄
戦略17分野の一つ、海外売上高20兆円を目指すコンテンツ産業 2025年夏ごろにはゲームやアニメなどのコンテンツ関連株が、トランプ関税の影響を…
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【為替】「日米通貨同盟の完成形」の意味とは？
なぜ三村財務官は「日米通貨同盟」と表現したのか 通貨同盟の代表例は、「欧州経済通貨同盟」のユーロ圏だ。この特徴は、複数国の通貨を単一通…
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（朝）米国市場では主要3指数がまちまち 中東情勢を巡る懸念の後退と好決算が支え
【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：54,349.12 △263.24（8/5）NASDAQ：26,363.44 ▼221.55（8/5） 1.概況 5日の…
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（まとめ）日経平均は2,342円高の66,300円で大幅続伸 AI・半導体銘柄がけん引
東京市場まとめ 1.概況 日経平均は607円高の64,565円と続伸して取引を開始しました。前日の米国市場では、中東情勢を巡る警戒感が和らいだことが好…
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スペースＸ［SPCX］上場後初の決算発表、数字は良かったが株価が下落した理由。スターリンクが生む利益をスターシップとAIの未来へ再投資
スペースＸ［SPCX］、売上成長と収益改善が同時に進行 スペースＸ［SPCX］が上場後初の決算発表を行いました。ひと言でいえば「予想以上…
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【為替】「異常な円安」と1995年「異常な円高」
購買力平価との関係から考える2つの「異常相場」 足下の米ドル／円は、日米の消費者物価を基に算出した購買力平価を5割も上回っている（図表1参照）…
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（朝）米国市場は3指数揃って上昇 中東情勢改善期待から買いが優勢の展開
【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：54,085.88 △907.47（8/4）NASDAQ：26,584.99 △671.10（8/4） 1.概況 米国市…
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（まとめ）日経平均は引け間際に上昇に転じ202円高の63,957円 明日はスペースXやAMD決算
東京市場まとめ 1.概況 日経平均は240円高の63,995円と反発し取引を開始しました。前日の米国市場では、主要3指数が揃って上昇したことで序盤は堅調…
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【中国株】7月の香港ハンセン指数は反転、一方、上海総合指数は調整が続く
7月の香港ハンセン指数は急反発しました。6月30日終値から7月31日までの騰落率は＋13.1％となり、世界の主要株価指数の中でもトップクラスの上昇率と…
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【マクロ経済・投資環境2026年8月】高止まりする米金利と株式市場への期待の変化
「審判」ではなく「ボール」を見る市場 先週のFOMCでは、ウォーシュ議長は、市場参加者が「審判」であるFRBの示唆ではなく、「ボー…
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【為替】米国の介入がユーロ売りだった理由
1月「米国のレートチェック」後に急落した米ドル 1月23日に、米国の通貨当局も円安けん制の「レートチェック」に動いたことを受け、その…
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（朝）米国市場は3指数揃って上昇 中東情勢の緩和から原油価格が急落し買い優勢の展開
【米国株式市場】ニューヨーク市場 NYダウ：53,178.41 △693.38（8/3）NASDAQ：25,913.90 △540.04（8/3） 1.概況 米国市…
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【米国株】S&P500、2026年の年末8,000ポイントへ上方修正。ただし、上昇は一筋縄ではいかないか
2026年末のS&P500目標を、従来の7,700ポイントから8,000ポイントへ引き上げます。ただし、そこへ向かう道のりは平坦ではありません。企業利益が相…