元乃木坂46中村麗乃、誹謗中傷・事実無根の書き込みに注意喚起「ファンの皆様をも深く傷をつけ、混乱を招くものとなります」【全文】
【モデルプレス＝2026/05/01】元乃木坂46の中村麗乃のオフィシャルファンクラブサイトが、1日に更新された。SNSでの誹謗中傷や事実無根の書き込みに注意喚起を行った。
【写真】元乃木坂メンバー、舞台でSTARTOレジェンドとペアダンス
公式サイトでは「SNS等の利用に関するお願い」と題した声明を掲載。「いつも中村麗乃を応援いただき、誠にありがとうございます」と、日頃の応援への感謝を述べつつ「残念なことに、近頃SNSや掲示板、ダイレクトメッセージ等において、中村麗乃に対する誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みが見受けられます」と現状を報告した。
表現の自由を尊重するべきだとした上で、「上記のような行為は、中村麗乃本人はもちろん、応援してくださっているファンの皆様をも深く傷をつけ、混乱を招くものとなります」と指摘。「中村麗乃本人、そして中村麗乃を応援してくださる皆様の心身の平穏を守るためにも、心ない書き込みや投稿はお控えいただきますよう、切にお願い申し上げます」と呼びかけた。
また、不適切な投稿を発見した際の対応についても言及。「万が一そのような投稿を発見された際も、反論や拡散は行わず、静かに見守っていただけますと幸いです」とし、トラブルの拡大を防ぐためへの対応を求めた。最後には「日頃よりルールを守って応援してくださっている皆様には、このような心苦しいお願いをすることとなり大変恐縮ですが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
いつも中村麗乃を応援いただき、誠にありがとうございます。
日頃インターネットやSNSを通じて寄せられる皆様からの応援メッセージは、日々の活動における大きな原動力となっております。しかしながら、残念なことに、近頃SNSや掲示板、ダイレクトメッセージ等において、中村麗乃に対する誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みが見受けられます。皆様の主張や表現の自由は尊重されるべきものですが、上記のような行為は、中村麗乃本人はもちろん、応援してくださっているファンの皆様をも深く傷をつけ、混乱を招くものとなります。
中村麗乃本人、そして中村麗乃を応援してくださる皆様の心身の平穏を守るためにも、心ない書き込みや投稿はお控えいただきますよう、切にお願い申し上げます。また、万が一そのような投稿を発見された際も、反論や拡散は行わず、静かに見守っていただけますと幸いです。日頃よりルールを守って応援してくださっている皆様には、このような心苦しいお願いをすることとなり大変恐縮ですが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。今後とも中村麗乃への変わらぬご声援を、よろしくお願い申し上げます。
中村麗乃スタッフ一同
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◆中村麗乃、SNSでの発言に注意喚起
公式サイトでは「SNS等の利用に関するお願い」と題した声明を掲載。「いつも中村麗乃を応援いただき、誠にありがとうございます」と、日頃の応援への感謝を述べつつ「残念なことに、近頃SNSや掲示板、ダイレクトメッセージ等において、中村麗乃に対する誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みが見受けられます」と現状を報告した。
また、不適切な投稿を発見した際の対応についても言及。「万が一そのような投稿を発見された際も、反論や拡散は行わず、静かに見守っていただけますと幸いです」とし、トラブルの拡大を防ぐためへの対応を求めた。最後には「日頃よりルールを守って応援してくださっている皆様には、このような心苦しいお願いをすることとなり大変恐縮ですが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます」と結んでいる。（modelpress編集部）
◆全文
いつも中村麗乃を応援いただき、誠にありがとうございます。
日頃インターネットやSNSを通じて寄せられる皆様からの応援メッセージは、日々の活動における大きな原動力となっております。しかしながら、残念なことに、近頃SNSや掲示板、ダイレクトメッセージ等において、中村麗乃に対する誹謗中傷や憶測に基づいた事実無根の書き込みが見受けられます。皆様の主張や表現の自由は尊重されるべきものですが、上記のような行為は、中村麗乃本人はもちろん、応援してくださっているファンの皆様をも深く傷をつけ、混乱を招くものとなります。
中村麗乃本人、そして中村麗乃を応援してくださる皆様の心身の平穏を守るためにも、心ない書き込みや投稿はお控えいただきますよう、切にお願い申し上げます。また、万が一そのような投稿を発見された際も、反論や拡散は行わず、静かに見守っていただけますと幸いです。日頃よりルールを守って応援してくださっている皆様には、このような心苦しいお願いをすることとなり大変恐縮ですが、何卒ご理解とご協力をお願い申し上げます。今後とも中村麗乃への変わらぬご声援を、よろしくお願い申し上げます。
中村麗乃スタッフ一同
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