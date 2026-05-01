第2子妊娠中のラブリ「出産まであと3日」のふっくらお腹公開「真ん丸なお腹が愛おしい」「出産頑張って」と反響
【モデルプレス＝2026/05/01】モデルのラブリが4月29日、自身のInstagramを更新。臨月のふっくらとしたお腹を公開した。
【写真】第2子妊娠中の36歳モデル「出産まであと3日」のお腹ふっくら姿
ラブリは「本日より開催！ikaw POP UP EVENT at ISETAN BEAUTY APOTHECARY 出産まであと3日となる臨月満月な私ですが祝日、娘と一緒に店頭に行ってきました！」予自身がプロデュースするスキンケアブランドのイベントに娘とともに訪れたことを報告。ふっくらとしたお腹が際立つロングワンピースにチェック柄のジャケットを羽織った姿でお腹を支えるように手を置いたショットを公開した。また、会場での娘の姿も投稿している。
この投稿に、ファンからは「真ん丸なお腹が愛おしい」「赤ちゃんに会えるの楽しみですね」「出産頑張って」「お腹がすごく大きい」「おしゃれなマタニティコーデ」「ピンクコーデの娘ちゃん可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
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【写真】第2子妊娠中の36歳モデル「出産まであと3日」のお腹ふっくら姿
◆ラブリ、臨月のふっくらお腹で娘とイベントへ
ラブリは「本日より開催！ikaw POP UP EVENT at ISETAN BEAUTY APOTHECARY 出産まであと3日となる臨月満月な私ですが祝日、娘と一緒に店頭に行ってきました！」予自身がプロデュースするスキンケアブランドのイベントに娘とともに訪れたことを報告。ふっくらとしたお腹が際立つロングワンピースにチェック柄のジャケットを羽織った姿でお腹を支えるように手を置いたショットを公開した。また、会場での娘の姿も投稿している。
◆ラブリの投稿に反響
この投稿に、ファンからは「真ん丸なお腹が愛おしい」「赤ちゃんに会えるの楽しみですね」「出産頑張って」「お腹がすごく大きい」「おしゃれなマタニティコーデ」「ピンクコーデの娘ちゃん可愛すぎる」などと反響が寄せられている。
ラブリは2019年11月に、映像作家の米倉強太氏との結婚を発表。2020年5月、第1子長女を出産し、2025年11月には第2子の妊娠を発表していた。現在は、白濱イズミ名義で個展開催や楽曲リリースなど、アーティストとしての活動も行っている。（modelpress編集部）
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