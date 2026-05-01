元宝塚歌劇団娘役の女優、彩月つくし（32）が1日、自身のインスタグラムを更新し、事務所を退所し、独立したことを報告した。

彩月は「この度、4月末をもちまして、所属事務所を退所致しました」と報告。「これまで支えてくださった事務所の皆さまには、心より感謝申し上げます。未熟だった頃から多くの機会をいただき、さまざまな経験を積ませていただいた日々は、私にとってかけがえのない財産です」と前事務所への感謝をつづった。

「今後は独立し、新たな環境のもと、自分自身の可能性に挑戦しながら、より一層精進してまいります」と記した。

ホームページの開設も報告し、「今後ともどうぞよろしくお願い申し上げます」とした。

彩月は2011年、宝塚歌劇団に97期生として入団。2012年、雪組に配属。2016年、「ローマの休日」の千秋楽をもって、宝塚歌劇団を退団。退団後は「エリザベート」「TOP HAT」「マタ・ハリ」などにミュージカルを中心に活躍。学業との両立を志し、2017年に高等学校卒業程度認定試験に合格し、同年10月に慶大通信教育課程経済学部で入学した。

プライベートでは、22年1月に結婚を発表。翌23年7月に第1子長女の出産を報告、昨年11月に第2子次女出産。今年3月に、慶大を卒業した。