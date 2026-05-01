　1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。

　　　　　 　　　　　　　　　　　　売買代金
　　　　　 銘柄名　　　　売買代金　増加率(％)　　　株価
１. <1570> 日経レバ　　　　102779　　 -21.7　　　 58950
２. <1357> 日経Ｄインバ　　　9574　　 -51.7　　　　3757
３. <1321> 野村日経平均　　　7023　　 -56.6　　　 62450
４. <1458> 楽天Ｗブル　　　　6686　　 -21.3　　　 70290
５. <1540> 純金信託　　　　　3406　　 -41.4　　　 21855
６. <1360> 日経ベア２　　　　3395　　 -54.8　　　　92.3
７. <1579> 日経ブル２　　　　2895　　 -37.2　　　 636.3
８. <1306> 野村東証指数　　　2625　　 -23.7　　　 394.9
９. <2644> ＧＸ半導日株　　　2399　　 -47.5　　　　3674
10. <2093> 上場米債０ラ　　　2142　　1357.1　　　　5232
11. <1489> 日経高配５０　　　1750　　　69.2　　　　3090
12. <1671> ＷＴＩ原油　　　　1598　　 -66.6　　　　5685
13. <1329> ｉＳ日経　　　　　1481　　 -38.7　　　　6212
14. <1330> 上場日経平均　　　1448　　 -33.1　　　 62470
15. <1568> ＴＰＸブル　　　　1311　　 -54.3　　　 844.3
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ　　　1222　　 134.1　　　2043.5
17. <2621> ｉＳ米２０Ｈ　　　1193　　　62.3　　　　1043
18. <2632> ＭＸナスヘ有　　　1156　　2212.0　　　 16860
19. <200A> 野村日半導　　　　1139　　 -32.7　　　　3839
20. <1398> ＳＭＤリート　　　1113　　　 2.1　　　1932.5
21. <1542> 純銀信託　　　　　1022　　 -55.1　　　 34570
22. <1545> 野村ナスＨ無　　　 962　　 -58.0　　　 43740
23. <1655> ｉＳ米国株　　　　 947　　　11.3　　　 819.6
24. <1475> ｉＳＴＰＸ　　　　 889　　　40.7　　　 385.7
25. <2243> ＧＸ半導体　　　　 887　　　-9.9　　　　3906
26. <2857> ｉＳ独国債Ｈ　　　 835　　2509.4　　　 630.6
27. <314A> ｉＳゴールド　　　 803　　　34.3　　　 344.8
28. <563A> ＧＸＮデカバ　　　 734　　 167.9　　　　1016
29. <1326> ＳＰＤＲ　　　　　 717　　　 7.2　　　 66800
30. <2865> ＧＸＮカバコ　　　 668　　　71.3　　　　1257
31. <1571> 日経インバ　　　　 658　　　98.2　　　　 339
32. <2845> 野村ナスＨ有　　　 656　　4585.7　　　　3334
33. <2036> 金先物Ｗブル　　　 648　　 -22.9　　　185450
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ　　　 588　　 -44.9　　　 66840
35. <2559> ＭＸ全世界株　　　 571　　　71.0　　　 28080
36. <1358> 上場日経２倍　　　 554　　　21.2　　　112500
37. <1320> ｉＦ日経年１　　　 525　　 -56.9　　　 62180
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ　　　 445　　　 3.7　　　 32750
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ　　　 445　　 -56.8　　　　2366
40. <2569> 上場ＮＱヘ有　　　 416　　1980.0　　　　4039
41. <2038> 原油先Ｗブル　　　 410　　 -41.3　　　　2940
42. <1615> 野村東証銀行　　　 402　　 -81.9　　　 619.3
43. <2840> ｉＦＥナ百無　　　 394　　 -12.2　　　　2494
44. <1356> ＴＰＸベア２　　　 382　　 -21.1　　　 132.4
45. <453A> ｉＳ米債カバ　　　 381　　 545.8　　　 785.2
46. <1459> 楽天Ｗベア　　　　 374　　 -67.0　　　　 151
47. <1346> ＭＸ２２５　　　　 342　　 -82.5　　　 62070
48. <2631> ＭＸナスダク　　　 339　　 -41.0　　　 30970
49. <1365> ｉＦ日経Ｗブ　　　 334　　 -47.6　　　　3626
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ　　　 331　　 -21.2　　　　　95
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)

株探ニュース