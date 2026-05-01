ETF売買代金ランキング＝1日前引け
1日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 102779 -21.7 58950
２. <1357> 日経Ｄインバ 9574 -51.7 3757
３. <1321> 野村日経平均 7023 -56.6 62450
４. <1458> 楽天Ｗブル 6686 -21.3 70290
５. <1540> 純金信託 3406 -41.4 21855
６. <1360> 日経ベア２ 3395 -54.8 92.3
７. <1579> 日経ブル２ 2895 -37.2 636.3
８. <1306> 野村東証指数 2625 -23.7 394.9
９. <2644> ＧＸ半導日株 2399 -47.5 3674
10. <2093> 上場米債０ラ 2142 1357.1 5232
11. <1489> 日経高配５０ 1750 69.2 3090
12. <1671> ＷＴＩ原油 1598 -66.6 5685
13. <1329> ｉＳ日経 1481 -38.7 6212
14. <1330> 上場日経平均 1448 -33.1 62470
15. <1568> ＴＰＸブル 1311 -54.3 844.3
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1222 134.1 2043.5
17. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1193 62.3 1043
18. <2632> ＭＸナスヘ有 1156 2212.0 16860
19. <200A> 野村日半導 1139 -32.7 3839
20. <1398> ＳＭＤリート 1113 2.1 1932.5
21. <1542> 純銀信託 1022 -55.1 34570
22. <1545> 野村ナスＨ無 962 -58.0 43740
23. <1655> ｉＳ米国株 947 11.3 819.6
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 889 40.7 385.7
25. <2243> ＧＸ半導体 887 -9.9 3906
26. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 835 2509.4 630.6
27. <314A> ｉＳゴールド 803 34.3 344.8
28. <563A> ＧＸＮデカバ 734 167.9 1016
29. <1326> ＳＰＤＲ 717 7.2 66800
30. <2865> ＧＸＮカバコ 668 71.3 1257
31. <1571> 日経インバ 658 98.2 339
32. <2845> 野村ナスＨ有 656 4585.7 3334
33. <2036> 金先物Ｗブル 648 -22.9 185450
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 588 -44.9 66840
35. <2559> ＭＸ全世界株 571 71.0 28080
36. <1358> 上場日経２倍 554 21.2 112500
37. <1320> ｉＦ日経年１ 525 -56.9 62180
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 445 3.7 32750
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 445 -56.8 2366
40. <2569> 上場ＮＱヘ有 416 1980.0 4039
41. <2038> 原油先Ｗブル 410 -41.3 2940
42. <1615> 野村東証銀行 402 -81.9 619.3
43. <2840> ｉＦＥナ百無 394 -12.2 2494
44. <1356> ＴＰＸベア２ 382 -21.1 132.4
45. <453A> ｉＳ米債カバ 381 545.8 785.2
46. <1459> 楽天Ｗベア 374 -67.0 151
47. <1346> ＭＸ２２５ 342 -82.5 62070
48. <2631> ＭＸナスダク 339 -41.0 30970
49. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 334 -47.6 3626
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 331 -21.2 95
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
株探ニュース
売買代金
銘柄名 売買代金 増加率(％) 株価
１. <1570> 日経レバ 102779 -21.7 58950
２. <1357> 日経Ｄインバ 9574 -51.7 3757
３. <1321> 野村日経平均 7023 -56.6 62450
４. <1458> 楽天Ｗブル 6686 -21.3 70290
５. <1540> 純金信託 3406 -41.4 21855
６. <1360> 日経ベア２ 3395 -54.8 92.3
７. <1579> 日経ブル２ 2895 -37.2 636.3
８. <1306> 野村東証指数 2625 -23.7 394.9
９. <2644> ＧＸ半導日株 2399 -47.5 3674
10. <2093> 上場米債０ラ 2142 1357.1 5232
11. <1489> 日経高配５０ 1750 69.2 3090
12. <1671> ＷＴＩ原油 1598 -66.6 5685
13. <1329> ｉＳ日経 1481 -38.7 6212
14. <1330> 上場日経平均 1448 -33.1 62470
15. <1568> ＴＰＸブル 1311 -54.3 844.3
16. <1343> 野村ＲＥＩＴ 1222 134.1 2043.5
17. <2621> ｉＳ米２０Ｈ 1193 62.3 1043
18. <2632> ＭＸナスヘ有 1156 2212.0 16860
19. <200A> 野村日半導 1139 -32.7 3839
20. <1398> ＳＭＤリート 1113 2.1 1932.5
21. <1542> 純銀信託 1022 -55.1 34570
22. <1545> 野村ナスＨ無 962 -58.0 43740
23. <1655> ｉＳ米国株 947 11.3 819.6
24. <1475> ｉＳＴＰＸ 889 40.7 385.7
25. <2243> ＧＸ半導体 887 -9.9 3906
26. <2857> ｉＳ独国債Ｈ 835 2509.4 630.6
27. <314A> ｉＳゴールド 803 34.3 344.8
28. <563A> ＧＸＮデカバ 734 167.9 1016
29. <1326> ＳＰＤＲ 717 7.2 66800
30. <2865> ＧＸＮカバコ 668 71.3 1257
31. <1571> 日経インバ 658 98.2 339
32. <2845> 野村ナスＨ有 656 4585.7 3334
33. <2036> 金先物Ｗブル 648 -22.9 185450
34. <2869> ｉＦナ百Ｗブ 588 -44.9 66840
35. <2559> ＭＸ全世界株 571 71.0 28080
36. <1358> 上場日経２倍 554 21.2 112500
37. <1320> ｉＦ日経年１ 525 -56.9 62180
38. <2558> ＭＸ米株ＳＰ 445 3.7 32750
39. <316A> ｉＦＦＡＮＧ 445 -56.8 2366
40. <2569> 上場ＮＱヘ有 416 1980.0 4039
41. <2038> 原油先Ｗブル 410 -41.3 2940
42. <1615> 野村東証銀行 402 -81.9 619.3
43. <2840> ｉＦＥナ百無 394 -12.2 2494
44. <1356> ＴＰＸベア２ 382 -21.1 132.4
45. <453A> ｉＳ米債カバ 381 545.8 785.2
46. <1459> 楽天Ｗベア 374 -67.0 151
47. <1346> ＭＸ２２５ 342 -82.5 62070
48. <2631> ＭＸナスダク 339 -41.0 30970
49. <1365> ｉＦ日経Ｗブ 334 -47.6 3626
50. <1366> ｉＦ日経Ｗベ 331 -21.2 95
※売買代金単位：100万円、売買代金増加率：前日前引けに比べた増減率(％)
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