大自然と絶景露天風呂を満喫できる車中泊の新拠点！ 新冠温泉 ホテルヒルズ RVパークにいかっぷ

記事ポイント 日高地方初のRVパークが新冠ICそばにオープン、北海道キャンピングカー旅の新拠点に全5台・1区画3,000円で100V20A電源付き、大型キャンカーからペット連れまで対応太平洋を一望できる美肌の露天風呂など、新冠温泉 ホテルヒルズの施設も別途料金で利用可能 日高地方初のRVパークが新冠ICそばにオープン、北海道キャンピングカー旅の新拠点に全5台・1区画3,000円で100V20A電源付き、大型キャンカーからペット連れまで対応太平洋を一望できる美肌の露天風呂など、新冠温泉 ホテルヒルズの施設も別途料金で利用可能

キャンピングカーで北海道の広大な自然を巡る旅が、旅行者から広く支持されています。

その旅の快適な拠点として、北海道新冠町で2026年4月25日（土）に「RVパークにいかっぷ」がオープンしました。

日高地方初のRVパークで、太平洋に面した高台に立地する「新冠温泉 ホテルヒルズ」が運営しています。

新冠温泉 ホテルヒルズ「RVパークにいかっぷ」





施設名: RVパークにいかっぷ開設日: 2026年4月25日（土）料金: 1区画（電源設備込）3,000円利用可能台数: 5台駐車スペース: 長さ7m・幅4m（1区画）電源設備: 100V20A対応車種: セミフルコン・キャブコン・バンコン・軽キャン・一般車ペット: 同伴可入浴: 新冠温泉（別途料金）を利用可トイレ: ホテル内にて24時間利用可ゴミ処理: 施設内指定場所にて対応営業日: 新冠温泉 ホテルヒルズに準ずる所在地: 北海道新冠郡新冠町字西泊津16-3予約・問い合わせ: 新冠温泉 ホテルヒルズ TEL 0146-47-2100

「RVパークにいかっぷ」は、北海道新冠郡新冠町字西泊津に2026年4月25日（土）にオープンした、日高地方初のRVパークです。

総合ホスピタリティ事業を展開する北海道ホテル＆リゾートホールディングスの傘下にある北海道ホテル＆リゾートが運営し、日高自動車道「新冠IC」から近い太平洋を望む高台に位置しています。

近年、北海道の雄大な自然をキャンピングカーで巡る旅のスタイルが人気を集める一方、電源付きで快適に泊まれる車中泊施設は十分に整備されていません。

「RVパークにいかっぷ」は全5区画すべてに100V20Aの電源コンセントを完備し、温泉入浴やホテルのトイレ・ゴミ処理設備も利用できる環境を整えた施設として、その需要に応えます。

電源完備の駐車設備

各駐車スペースは長さ7m・幅4mの広さで、大型のセミフルコンや二階建て構造のキャブコンから、コンパクトなバンコン・軽キャン・一般乗用車まで幅広い車種に対応しています。

全区画に備えられた100V20Aの電源コンセントにより、キャンピングカーのエアコンや冷蔵庫などの電化製品を安定して使用できます。

1区画あたりの料金3,000円に電源使用料が含まれており、ペットを連れた利用にも対応しているため、愛犬や愛猫とともに日高を旅する人にとっても利用しやすい施設です。

太平洋を望む露天風呂とホテル設備





RVパーク利用者は、「新冠温泉 ホテルヒルズ」の温泉施設を別途料金で利用できます。

太平洋を正面に見渡す露天風呂は、とろりとした肌触りの「美肌の湯」として知られ、水平線に向かって沈む夕陽を眺めながら体を温められます。

ホテル内のトイレは24時間開放されており、施設内の指定場所でゴミ処理も可能なため、複数日にわたる北海道の旅でも清潔な環境を保てます。

日高を巡る観光拠点





「RVパークにいかっぷ」が位置する新冠町は、国内一の馬産地として知られるエリアです。

広大な牧草地を悠然と歩くサラブレッドや、なだらかな緑の丘陵が地平まで続く日高ならではの風景が、この町の特色として際立っています。

日高自動車道「新冠IC」からすぐの立地を活かし、日高エリア内の各観光スポットへのアクセスもしやすく、北海道をキャンピングカーで広く巡る旅の中間拠点として機能します。

よくある質問

Q. RVパークにいかっぷの予約・問い合わせ窓口はどこですか。

Q. RVパークにいかっぷが休業となる日はいつですか。

A. 新冠温泉 ホテルヒルズの休館日と同日が休業日となります。

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