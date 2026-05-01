歌手の浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。鍛え上げられた肉体美が話題となっています。



【写真】きんに君に負けてない！？浜崎あゆみさん、ムキムキの上腕二頭筋を披露

「例年であれば4月8日にお祝いしていただいて来たデビュー記念日を、今年は4月いっぱいかけて、東京・名古屋・神戸とアリーナツアーにしてお祝いしていただくというスペシャルなプレゼントをいただき感無量です」と、現在開催中の全国ツアー「ayumi hamasaki JAPAN TOUR 2026 -Scapegoat-」のステージでのショットやオフショットなどを複数枚アップした浜崎さん。



続けて「最終日は、TAからのevolutionのサプライズプレゼント」「そして、なかやまきんに君(登場の大歓声やばかった！)」「ひょっこりはん(ダルマ成功して良かった笑)」「ゆってぃ(同じ高校の先輩は終演後の方が饒舌でした、ナイショにしておきます笑笑)」「そしてザコシショウ様の生ハンマーカンマー」と様々なゲストが登場したことを報告しました。



大きな花束をもらう姿やお笑い芸人とのショットが公開される中、筋肉芸人・なかやまきんに君との2ショットで、浜崎さんのノースリーブから大胆に露わになった鍛え上げられた上腕二頭筋に注目が集まりました。



また、なかやまきんに君もインスタグラムにて「浜崎あゆみさん28周年ツアーライブに出演させていただきました」と投稿。「浜崎さんの三角筋から上腕二頭筋のラインが凄かったです」とつづり、「浜崎さんとは、同じ福岡出身、同級生、そして同じ上腕二頭筋のライン」と説明しました。ハッシュタグには「キャー同じ上腕二頭筋のラインなのステキー」と書いており、SNS上では「あゆの筋肉立派すぎてあっぱれ」「きんに君くらいムキムキなの最高」「筋肉すごい！」「パワーー！！」「めっちゃムキムキやん！」「全然負けてない筋力」「あゆの力こぶがすごい」「え！あゆ筋肉素敵！！」などの声が寄せられました。