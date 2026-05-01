●1日(金)は昼前後にかけて天気不安定

●北～西寄りの風が強め 雨傘とともに上着も活躍

●大型連休このあとも天気は周期変化 3日(日)に再び強雨も

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昨日、まとまった雨を降らせた低気圧や前線は東に去りつつあるものの、まだ残る気圧の谷や、上空に寒気も流れ込むことで、今朝の県内も所々に雨雲が流れ込んでいます。

きょう1日(金)は、昼前後にかけては大気の状態が不安定。急な大粒の雨、雷などに注意が必要です。





また、低気圧の後ろ側で吹く北から西寄りの風がやや強く吹く所が多くなります。日中の気温は前日より少し高めの18度前後の所が多くなりますが、風が吹くぶん、体感的には肌寒さも増してきますので、雨傘とともに上着なども活用して、身体を冷やしすぎないよう気を付けましょう。



午後3時頃までは気まぐれな雨が残りやすいですが、夕方以降は急速に天気は回復してくる見込みです。





今週末からのゴールデンウィーク後半の5連休は、あす2日(土)は日ざし十分ですが、あさって3日(日)は次の低気圧や前線の通過で再び天気は下り坂で、午後は雨が強く降る心配も。4日(月)のみどりの日も少し雨が残る可能性がありますが、その後、連休終盤に向けては再び安定した晴天になる見込みです。



引き続き短い周期で天気が変わり、雨が降る時は強い降り方なども心配です。空模様の変化に上手に対応していきながら、安全、健康に気を付けて良い連休をお過ごしください。



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きょう1日(金)の県内は昼前後にかけては度々雨が降りやすく、雷を伴い大粒の雨になる所もあるでしょう。午後3時頃まで雨が残りやすいですが、夕方以降は急速に天気が持ち直していく見通しです。





日中の気温は前日よりは若干高めですが、全般に18度前後にとどまり、前日より風がやや強く吹いて、体感的には前日と同じような肌寒さが続きます。上着着用などで身体を冷やさないよう気を付けましょう。





あす2日(土)は日中はよく晴れて、今度は昼間は少し汗ばむくらい。しかし3日(日)は次の低気圧や前線の通過で昼前から再び天気が崩れ始め、午後は強い雨、風となる所もあるでしょう。4日(月)も弱い雨が少し残りますが、ゴールデンウィーク終盤は再び晴れ間が多く、汗ばむ暑さとなりそうです。

天気とともに変動が激しい気温変化にも、ご注意ください。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

